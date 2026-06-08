Accident spectaculos în Suceava. Un șofer de 76 de ani a ajuns cu mașina suspendată peste un șanț și în gardul unei locuințe
Accident rutier
Un accident rutier neobișnuit a avut loc în localitatea Sucevița, județul Suceava, unde un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul autoturismului și a ajuns într-o poziție spectaculoasă, cu vehiculul suspendat peste un șanț și înfipt în gardul unei case.
La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri și cadre medicale, care au reușit să îl extragă pe șofer din autoturism și să îi acorde primul ajutor.
Mașina a rămas suspendată între șanț și gardul unei gospodării
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, accidentul s-a produs pe raza comunei Sucevița, într-o zonă aflată în apropierea unei locuințe.
Din motive care urmează să fie stabilite de polițiști, autoturismul condus de bărbatul de 76 de ani a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de la marginea drumului.
În urma impactului, mașina a rămas suspendată într-o poziție instabilă, cu partea frontală în gardul unei proprietăți și cu restul vehiculului deasupra șanțului.
Intervenție a pompierilor pentru salvarea șoferului
Din cauza poziției dificile în care se afla autoturismul, salvatorii au fost nevoiți să intervină pentru extragerea conducătorului auto.
Pompierii ajunși la locul accidentului au reușit să îl scoată în siguranță pe bărbat din vehicul și să îl predea echipajului medical sosit la fața locului.
După evaluarea stării sale de sănătate, șoferul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Bărbatul a suferit răni în urma impactului
Autoritățile au precizat că victima a fost găsită conștientă, însă prezenta leziuni rezultate în urma accidentului rutier.
Medicii urmează să stabilească gravitatea exactă a rănilor și tratamentul necesar pentru recuperarea pacientului.
Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a determina împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.
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