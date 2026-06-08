Troită ridicată la 2 Mai în memoria lui Sebi și Roberta, tinerii uciși în accidentul provocat de Vlad Pascu
Troița în memoria tinerilor uciși
O troiță va marca de acum locul tragediei de la 2 Mai, acolo unde Sebi și Roberta și-au pierdut viața în accidentul provocat de Vlad Pascu, în vara anului 2023. Familia lui Sebastian Olariu a ridicat monumentul pe trotuarul construit după tragedie, exact în zona în care cei doi tineri au fost loviți mortal.
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, a transmis un mesaj emoționant: „La 2 Mai, la locul accidentului, am construit o troiță în memoria copiilor noștri Sebi și Roberta. Sfințirea troiței va fi duminică, 14 iunie, la ora 12.30. Mulțumim!”, a transmis părintele îndurerat pentru Realitatea Plus.
Monumentul devine un loc de reculegere pentru familii și prieteni, dar și un simbol al unei tragedii care a zguduit întreaga țară.
Tragedia a avut loc pe 19 august 2023, când Vlad Pascu, aflat sub influența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei, a intrat cu mașina în grupul de tineri care mergeau pe marginea drumului. Sebi, 21 de ani, și Roberta, 20 de ani, au murit pe loc, iar alți trei prieteni au fost răniți. Pascu a fugit imediat după impact și a fost prins ulterior în Vama Veche.
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