Noi detalii revoltătoare despre accidentul produs de Vlad Pascu: ce se afla în portiera mașinii tânărului care a ucis doi adolescenți

Sursă: Realitatea.net

La aproape trei ani de la tragedia din 2 Mai, în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața, procurorii DIICOT formulează noi acuzații împotriva lui Vlad Pascu. Potrivit rechizitoriului, tânărul, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul produs în august 2023, a fost trimis din nou în judecată pentru mai multe infracțiuni legate de droguri, dar și pentru punerea la dispoziție a propriei locuințe pentru consum ilicit de substanțe interzise.

Anchetatorii susțin că Vlad Pascu ar fi deținut droguri de risc și mare risc atât în locuința sa din București, cât și în noaptea accidentului din 2 Mai, atunci când a fost oprit în trafic în zona Vama Veche. În același dosar apare și numele mamei sale, Miruna Pascu, acuzată de influențarea declarațiilor și amenințare.

Ce spun procurorii despre drogurile descoperite în mașină

Potrivit DIICOT, în noaptea de 18 spre 19 august 2023, Vlad Pascu se afla la volanul unui autoturism Mercedes și a fost oprit pentru control de un echipaj mixt de poliție și jandarmerie, în Vama Veche. În urma verificărilor efectuate în mașină, procurorii spun că, în compartimentul de depozitare din portiera șoferului, au fost găsite mai multe substanțe interzise.

Este vorba despre o țigaretă confecționată artizanal, din tutun amestecat cu cannabis, parțial consumată, dar și despre un blister inscripționat Bromazepan LPH 3 mg, care conținea patru comprimate. Toate bunurile au fost ridicate și trimise pentru expertizare. Conform raportului de constatare tehnico-științifică realizat de Laboratorul de analiză și profil al drogurilor Constanța, țigareta conținea cannabis în amestec cu tutun, iar comprimatele conțineau Bromazepam, substanță încadrată ca drog de risc.

Acuzații privind consumul și distribuirea drogurilor

În rechizitoriu, procurorii susțin că Vlad Pascu ar fi deținut pentru consum propriu mai multe tipuri de droguri și medicamente cu efect psihoactiv încă din aprilie 2023. Potrivit documentului, în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2023, acesta ar fi avut în locuința sa din București comprimate de oxycodonă, considerată drog de mare risc, dar și xanax, care conține alprazolam, încadrat drept drog de risc.

Anchetatorii merg mai departe și susțin că, în aceeași noapte, Vlad Pascu și-ar fi pus apartamentul la dispoziția mai multor persoane pentru consum de droguri. Procurorii afirmă că le-ar fi oferit celor prezenți oxycodonă pisată pentru prizat și metamfetamină, ambele încadrate ca droguri de mare risc. În rechizitoriu se arată că unele dintre persoanele aflate în locuință ar fi consumat atât oxycodonă, cât și metamfetamină. Aceste acuzații fac parte din noul dosar instrumentat de DIICOT, separat de cauza în care Vlad Pascu a fost condamnat pentru accidentul mortal de la 2 Mai.

Referire directă la tragedia de la 2 Mai

Procurorii fac legătura și cu accidentul produs în august 2023, atunci când Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri aflați pe marginea drumului, accident soldat cu moartea a două persoane. În documentele anchetei, DIICOT menționează că martorii care au interacționat cu Vlad Pascu înainte de accident ar fi confirmat un „tip de comportament histrionic” manifestat de acesta. Procurorii susțin că tânărul consumase droguri de risc și mare risc înainte de a se urca la volan și că deținea asupra sa astfel de substanțe în momentul în care conducea autoturismul. Anchetatorii consideră că aceste aspecte completează tabloul faptelor investigate în dosarul legat de consumul și distribuirea drogurilor, conform presei locale.

Miruna Pascu, acuzată de influențarea declarațiilor și amenințareÎn același dosar a fost trimisă în judecată și Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu. Procurorii o acuză de influențarea declarațiilor și amenințare, în legătură cu o martoră minoră care ar fi avut informații despre istoricul de consum și distribuire de droguri al fiului său. Potrivit DIICOT, Miruna Pascu ar fi încercat să o determine pe tânără să nu dea declarații în dosar sau, dacă va fi audiată, să spună că nu își amintește cele întâmplate ori că imaginile filmate în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2023 nu ar fi reale.

Anchetatorii susțin că femeia ar fi exercitat presiuni psihice asupra martorei și ar fi speculat faptul că aceasta era minoră și vulnerabilă. În plus, procurorii afirmă că Miruna Pascu ar fi amenințat-o pe tânără cu posibilitatea declanșării unui scandal mediatic legat de un alt dosar penal în care aceasta fusese trimisă în judecată.