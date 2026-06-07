Accident grav în Vrancea. O femeie însărcinată și un copil, printre victime

Patru persoane, între care un minor și o tânără însărcinată, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în localitatea Gologanu, în care au fost implicate două autoturisme, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe drumul național 23A.



'Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că o femeie, în vârstă de 60 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 27 de ani. În urma producerii evenimentului rutier, patru persoane au fost rănite ușor, respectiv cei doi conducători auto, precum și doi pasageri, o femeie în vârstă de 24 de ani și un minor de șapte ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative', au transmis reprezentanții IPJ.

În context, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea a informat că în urma impactului dintre cele două autoturisme au rezultat patru victime care au avut nevoie de asistență medicală.

'Printre persoanele rănite se află o femeie de 23 de ani însărcinată, un minor de șapte ani, un bărbat de 26 de ani. De asemenea, una dintre victime, o femeie de 59 de ani a rămas încarcerată în autoturism. La fața locului au fost direcționate imediat trei ambulanțe: o ambulanță cu medic și două cu asistent medical, alături de echipaje de descarcerare și prim ajutor al ISU Vrancea. După stabilizarea tuturor persoanelor implicate și acordarea primului ajutor calificat, toate cele patru victime au fost preluate și transportate de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate', au detaliat reprezentanții SAJ.





Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.