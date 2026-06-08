Cutremur puternic în Cuba. Seismul de magnitudine 6,1 a provocat panică în rândul populației
Cutremur
Cuba a fost zguduită luni de un cutremur puternic produs în largul coastei de vest a insulei. Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe zone ale țării, inclusiv în capitala Havana, unde numeroși locuitori au ieșit în grabă din clădiri de teama unor replici.
Potrivit datelor preliminare, seismul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs în apropierea extremității vestice a țării.
Seismul a fost resimțit timp de aproximativ 20 de secunde
Martorii au relatat că vibrațiile au fost suficient de puternice pentru a fi simțite clar în locuințe și clădiri de birouri. În unele zone, oamenii au ales să se refugieze în spații deschise imediat după producerea cutremurului.
Potrivit informațiilor furnizate de specialiști, mișcarea tectonică a durat aproximativ 20 de secunde, provocând îngrijorare în rândul populației.
Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative.
Epicentrul, localizat în largul coastei de vest a Cubei
Conform datelor publicate de specialiștii în monitorizarea activității seismice, epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 100 de kilometri vest de extremitatea vestică a Cubei.
Zona cea mai apropiată de epicentru este regiunea Mantua, situată în provincia Pinar del Río.
Experții au precizat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 26 de kilometri, considerată relativ redusă, fapt care a contribuit la resimțirea sa pe o arie extinsă.
Nu a fost emisă alertă de tsunami
În urma evaluărilor efectuate imediat după producerea seismului, autoritățile americane responsabile de monitorizarea fenomenelor oceanice au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.
Astfel, nu au fost emise avertizări sau alerte pentru statele și teritoriile din regiunea Caraibelor.
Specialiștii continuă însă să monitorizeze activitatea seismică pentru a identifica eventuale replici care ar putea urma în orele sau zilele următoare.
Cuba, o zonă expusă activității tectonice
Deși nu se confruntă la fel de frecvent cu seisme devastatoare precum alte state din regiune, Cuba este situată într-o zonă influențată de mișcările plăcilor tectonice din bazinul Caraibelor.
Din acest motiv, cutremurele moderate și puternice nu sunt fenomene neobișnuite pentru insulă, iar autoritățile mențin permanent sisteme de monitorizare și intervenție în caz de urgență.
Seismul de luni este unul dintre cele mai puternice înregistrate în zonă în ultima perioadă.
Citește și:
- 19:32 - Marea curățenie din Herăstrău. Biciclete, scaune și trotinete, scoase la lumină de pe fundul lacului
- 17:22 - Furtună geomagnetică puternică pe 8 iunie 2026. Ce efecte poate avea asupra Pământului și ce scenarii anunță experții?
- 14:47 - Percheziție la Sintești, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor
- 13:18 - Inovația Transformă Serviciile de Curățenie pentru Clădiri de Birouri și Spații Comerciale
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News