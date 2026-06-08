Cutremur puternic în Cuba. Seismul de magnitudine 6,1 a provocat panică în rândul populației

Sursă: Realitatea.Net

Cuba a fost zguduită luni de un cutremur puternic produs în largul coastei de vest a insulei. Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe zone ale țării, inclusiv în capitala Havana, unde numeroși locuitori au ieșit în grabă din clădiri de teama unor replici.

Potrivit datelor preliminare , seismul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs în apropierea extremității vestice a țării.

Seismul a fost resimțit timp de aproximativ 20 de secunde

Martorii au relatat că vibrațiile au fost suficient de puternice pentru a fi simțite clar în locuințe și clădiri de birouri. În unele zone, oamenii au ales să se refugieze în spații deschise imediat după producerea cutremurului.

Potrivit informațiilor furnizate de specialiști, mișcarea tectonică a durat aproximativ 20 de secunde, provocând îngrijorare în rândul populației.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative.

Epicentrul, localizat în largul coastei de vest a Cubei

Conform datelor publicate de specialiștii în monitorizarea activității seismice, epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 100 de kilometri vest de extremitatea vestică a Cubei.

Zona cea mai apropiată de epicentru este regiunea Mantua, situată în provincia Pinar del Río.

Experții au precizat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 26 de kilometri, considerată relativ redusă, fapt care a contribuit la resimțirea sa pe o arie extinsă.

Nu a fost emisă alertă de tsunami

În urma evaluărilor efectuate imediat după producerea seismului, autoritățile americane responsabile de monitorizarea fenomenelor oceanice au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.

Astfel, nu au fost emise avertizări sau alerte pentru statele și teritoriile din regiunea Caraibelor.

Specialiștii continuă însă să monitorizeze activitatea seismică pentru a identifica eventuale replici care ar putea urma în orele sau zilele următoare.

Cuba, o zonă expusă activității tectonice

Deși nu se confruntă la fel de frecvent cu seisme devastatoare precum alte state din regiune, Cuba este situată într-o zonă influențată de mișcările plăcilor tectonice din bazinul Caraibelor.

Din acest motiv, cutremurele moderate și puternice nu sunt fenomene neobișnuite pentru insulă, iar autoritățile mențin permanent sisteme de monitorizare și intervenție în caz de urgență.

Seismul de luni este unul dintre cele mai puternice înregistrate în zonă în ultima perioadă.