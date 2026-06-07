Cutremure în lanț în paradisul turistic al românilor. Seismele au zguduit insula Evia și au fost resimțite până la Atena

Momente de panică în Grecia, după ce o serie de cutremure produse duminică, 7 iunie, în zona Golfului de Nord Evia au fost resimțite pe o arie extinsă, inclusiv în capitala Atena. Cel mai puternic seism a avut o magnitudine de aproximativ 5,2 pe scara Richter și a fost urmat de mai multe replici într-un interval scurt de timp.

Locuitorii din regiunea afectată au ieșit din locuințe speriați de mișcările seismice, în timp ce autoritățile au activat imediat măsurile de monitorizare și intervenție pentru a evalua eventualele efecte ale cutremurelor.

Seismul principal a fost urmat de mai multe replici

Potrivit datelor furnizate de seismologi, activitatea seismică s-a produs în jurul orei 13:00. După cutremurul principal, mai multe replici au fost înregistrate în decurs de doar câteva minute, amplificând starea de neliniște în rândul populației.

Undele seismice au fost suficient de puternice pentru a fi resimțite și în Atena, aflată la o distanță considerabilă de epicentru. Locuitori din mai multe cartiere ale capitalei au raportat vibrații ale clădirilor și mișcări scurte, dar clare, care au atras imediat atenția autorităților.

Până la această oră, nu au fost raportate victime și nici pagube importante în Atena, însă în zonele apropiate de epicentru situația rămâne sub observație.

Probleme pe drumurile din zona Mantoudi

Cele mai multe îngrijorări sunt legate de regiunea Mantoudi, unde autoritățile locale urmăresc atent evoluția situației. Potrivit primarului localității, în urma cutremurelor au fost semnalate alunecări de teren în anumite puncte ale rețelei rutiere.

Aceste incidente au îngreunat circulația pe unele sectoare de drum, iar echipele de intervenție verifică permanent starea infrastructurii pentru a preveni eventuale accidente sau blocaje.

Pompierii și Protecția Civilă au fost mobilizați

Imediat după producerea seismelor, toate structurile de intervenție au fost puse în stare de alertă. Conform unui comunicat transmis de Pompieri, Centrul de Operațiuni nu a primit până în prezent solicitări privind salvarea sau extragerea unor persoane blocate sub dărâmături.

În teren au fost mobilizate 20 de autospeciale cu echipaje din Evia, care patrulează în zona afectată și efectuează verificări ale drumurilor în colaborare cu poliția elenă.

Totodată, o echipă de salvare a unității 7 EMAK a fost trimisă preventiv în regiune pentru a interveni rapid în cazul apariției unor situații de urgență.

Specialiștii avertizează că pot urma noi replici

Institutul de Geodinamică din Grecia continuă să monitorizeze activitatea seismică din zonă și analizează evoluția fenomenului. Experții atrag atenția că, după un cutremur de această magnitudine, este normal să apară replici în următoarele 24 până la 48 de ore.

Deși situația este momentan sub control, autoritățile le recomandă locuitorilor să rămână vigilenți și să respecte indicațiile transmise de serviciile de urgență.

Insula Evia este una dintre regiunile elene cunoscute pentru activitatea seismică frecventă, fiind amplasată într-o zonă tectonică activă, unde astfel de fenomene sunt monitorizate permanent de specialiști.