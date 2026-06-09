Sărbătoare 9 iunie. Un mare Sfânt, cinstit de creștinătate: Cruce neagră în calendar

Pe data de 9 iunie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Chiril al Alexandriei. Este cruce neagtă în calendar.

Sfantul Chiril al Alexandriei s-a nascut in jurul anului 370. A fost nepotul arhiepiscopului Teofil al Alexandriei si urmas al acestuia in scaunul episcopal. A fost ales intaistatator al scaunului Alexandriei, pe 18 octombrie 412, dupa 4 zile de la moartea unchiului sau.

Sfantul Chiril al Alexandriei a combatut invatatura lui Nestorie, care sustinea ca in Hristos exista doua persoane: una dumnezeiasca, a Fiului lui Dumnezeu, nascut din vesnicie din Tatal, si alta omeneasca, a lui Iisus Hristos, nascut din Fecioara Maria.



Aceasta invatatura contrara Sfintei Scripturi, ducea la concluzia ca Maica Domnului nu poate fi numita "Nascatoare de Dumnezeu“, ci "Nascatoare de om“.



Sfantul Chiril al Alexandriei a invatat ca in Hristos sunt doua firi, una dumnezeiasca si una omeneasca, unite intr-o singura persoana, cea a Fiului lui Dumnezeu. Si pentru ca aceeasi persoana, nascuta din vesnicie din Tatal, Se naste ca om din Fecioara Maria, Maica Domnului este "Theotokos“, "Nascatoare de Dumnezeu".



Sinodul al III lea ecumenic de la Efes din anul 431, recunoaste in mod oficial titlul de "Theotokos" Maicii Domnului.

Sfantul Chiril al Alexandriei a trecut la cele vesnice in anul 444.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintelor cinci fecioare: Tecla, Mariamni, Marta, Maria si Enata;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Alexandru, episcopul Brusei;

- Sfantului Cuvios Chir;

- Sfantului Mucenic Anania;

- Sfantului Columba;

- Sfintelor trei fecioare mucenite din Hio.



Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Timotei, episcopul Prusei.



Sursa: CrestinOrtodox.ro