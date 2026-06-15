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Extern· 1 min citire
Macron, mesaj de ultimă oră de la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS
Summit G7 / Foto captură
Summitul G7 continuă la Evian cu discuții esențiale privind securitatea globală, economia și marile provocări internaționale, iar atenția este îndreptată acum către președintele Franței, Emmanuel Macron, care urmează să transmită un mesaj așteptat atât de liderii prezenți la reuniune, cât și de opinia publică internațională.
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