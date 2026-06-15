Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Macron, mesaj de ultimă oră de la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS

Summit G7 / Foto captură

Summit G7 / Foto captură

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 15:49

Summitul G7 continuă la Evian cu discuții esențiale privind securitatea globală, economia și marile provocări internaționale, iar atenția este îndreptată acum către președintele Franței, Emmanuel Macron, care urmează să transmită un mesaj așteptat atât de liderii prezenți la reuniune, cât și de opinia publică internațională.

Din centrul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, relatează în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS atmosfera dinaintea intervenției liderului francez.

„Emmanuel Macron ia cuvântul în plin Summit G7 și va răspunde în doar câteva minute întrebărilor din jurnalul TV1 de la ora 13:00. Este o intervenție-cheie, urmărită cu atenție de la Evian până la Washington. Toate privirile sunt acum îndreptate către liderul de la Élysée, iar fiecare mesaj poate influența agenda summitului. Rămâneți alături de noi, transmitem totul în direct de la Evian G7”, a transmis Ana-Maria Păcuraru pentru REALITATEA PLUS.

Liderii celor mai puternice economii ale lumii participă la reuniuni și consultări dedicate celor mai importante dosare internaționale, într-un context geopolitic marcat de multiple provocări. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ia parte la întâlniri cu șefi de stat și de guvern și are programată o întrevedere cu Emmanuel Macron la Versailles.

Pe întreaga durată a summitului, REALITATEA PLUS oferă informații în timp real, imagini din culisele evenimentului și analize exclusive prin intermediul Anei-Maria Păcuraru, prezentă în centrul de presă al G7 și în mijlocul celor mai importante momente ale reuniunii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacurarusummit g7

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe