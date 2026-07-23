Elon Musk avertizează: În câțiva ani inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate

Elon Musk avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm atât de rapid încât, în următorii cinci ani, aceasta ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate. Fondatorul SpaceX consideră că marile companii din domeniu ar trebui să colaboreze mai strâns pentru a identifica din timp riscurile pe care le implică această tehnologie.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Economist, în care miliardarul a vorbit despre viitorul inteligenței artificiale și despre măsurile pe care le consideră necesare pentru limitarea eventualelor pericole.
Musk spune că evoluția AI nu mai poate fi oprită
Întrebat cum vede dezvoltarea inteligenței artificiale în următorii ani, Elon Musk a afirmat că ritmul actual este imposibil de încetinit.
„Inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate în aproximativ cinci ani”, a declarat acesta.
Miliardarul admite că tehnologia implică riscuri, însă spune că acestea nu vor opri progresul.
„Riscul nu este zero”, a avertizat Musk.
Totodată, el susține că preferă să privească viitorul dintr-o perspectivă optimistă.
„Concluzia mea, din punct de vedere filozofic, este să privesc partea bună a lucrurilor.”
„Nu văd cum am putea opri acest ritm”
Fondatorul SpaceX este de părere că atât inteligența artificială, cât și dezvoltarea roboticii au ajuns într-un punct în care nu mai pot fi încetinite.
„Nu văd nicio modalitate prin care să putem opri cu adevărat acest impuls extraordinar al inteligenței artificiale și al roboților”, a precizat Elon Musk.
Propune ca firmele de AI să își verifice reciproc modelele
În opinia lui Musk, companiile care dezvoltă cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ar trebui să organizeze întâlniri regulate dedicate siguranței și să își analizeze reciproc noile modele înainte ca acestea să fie lansate public.
„Cel mai rapid lucru pe care îl putem face este ca principalele companii din domeniul AI să organizeze întâlniri o dată la câteva săptămâni și să discute problemele de siguranță și securitate”, a spus acesta.
El consideră că firmele concurente ar putea identifica mai ușor eventualele vulnerabilități și ar putea avertiza dezvoltatorii înainte ca produsele să ajungă la utilizatori.
Când ar trebui să intervină autoritățile
Elon Musk susține că, în situația în care o companie ar ignora avertismente serioase privind siguranța unui model de inteligență artificială, autoritățile ar trebui să intervină.
„Acela ar fi momentul în care guvernul ar trebui să intervină și să ia măsuri”, a afirmat el.
Dezbaterea privind inteligența artificială continuă
Declarațiile lui Musk vin în contextul în care, la nivel mondial, se discută tot mai intens despre reglementarea sistemelor de inteligență artificială, pe măsură ce acestea devin tot mai performante.
În ultimii ani, miliardarul a atras în repetate rânduri atenția că această tehnologie poate aduce beneficii importante, dar și riscuri fără precedent, motiv pentru care consideră că dezvoltarea ei trebuie însoțită de măsuri suplimentare de siguranță.