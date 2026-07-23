Elon Musk avertizează: În câțiva ani inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate

Publicat 23 iul. 2026, 23:14 Actualizat 23 iul. 2026, 23:17 Sursă The Economist

Elon Musk avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm atât de rapid încât, în următorii cinci ani, aceasta ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate. Fondatorul SpaceX consideră că marile companii din domeniu ar trebui să colaboreze mai strâns pentru a identifica din timp riscurile pe care le implică această tehnologie.

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