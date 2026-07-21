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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Luptă în cușcă între 2 roboți umanoizi, oprită după ce unuia dintre ei i-a sărit capul. Scene ireale după decapitare – VIDEO
Luptă de roboți în China
Lupta în cușcă dintre doi roboți umanoizi s-a încheiat brusc, după ce unuia dintre ei i-a sărit capul. Momentul a surprins publicul, iar imaginile au devenit virale.
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