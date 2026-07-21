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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Luptă în cușcă între 2 roboți umanoizi, oprită după ce unuia dintre ei i-a sărit capul. Scene ireale după decapitare – VIDEO

Luptă de roboți în China

Luptă de roboți în China

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 13:59

Lupta în cușcă dintre doi roboți umanoizi s-a încheiat brusc, după ce unuia dintre ei i-a sărit capul. Momentul a surprins publicul, iar imaginile au devenit virale.

Roboții, creați pentru demonstrații de forță și mobilitate, au fost programați să simuleze un meci de arte marțiale, în fața publicului din China. În timpul schimbului de lovituri, unul dintre ei a cedat structural, iar capul s-a desprins complet.

VIDEO

Organizatorii au oprit imediat demonstrația și au verificat sistemele de siguranță. Nu au existat riscuri pentru spectatori, însă incidentul ridică semne de întrebare privind rezistența acestor prototipuri.

Compania care a realizat roboții a anunțat că va analiza secvențele și va revizui designul componentelor. Imaginile cu „decapitarea” robotului au strâns deja milioane de vizualizări online.

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