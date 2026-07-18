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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Controverse uriașe legate de utilizarea Inteligenței Artificiale. Afecteaza sănătatea mintală și descurajează creativitatea. Analiză Realitatea PLUS
AI este tot mai prezent in procesele creatoare
Publicat18 iul. 2026, 11:23
SursăRealitatea PLUS
Controversele legate de inteligența artificială cresc pe zi ce trece. Tot mai mulți utilizatori au ajuns să dezvolte episoade psihotice sau să fie influențați în mod periculos de platformele de ultimă generație, unele cazuri ducând chiar la tragedii. În același timp, aplicațiile de tip chatbot apar tot mai des în procese de creație și chiar în luarea deciziilor. Sunt politicieni care folosesc astfel de platforme pentru a se sfătui, iar unele instituții au ajuns să folosească conversațiile cu ChatGPT ca probă în instanță. O analiză Realitatea Plus.
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