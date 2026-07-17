Un mare producător de telefoane se retrage din România. Ce se întâmplă cu telefoanele deja cumpărate

Publicat 17 iul. 2026, 19:20 Actualizat 17 iul. 2026, 19:23

Compania chineză OnePlus a anunțat că nu va mai lansa telefoane și alte dispozitive noi pe piețele din Europa și America de Nord, decizie care vizează inclusiv România. Măsura face parte dintr-un proces de reorganizare la nivelul grupului, însă producătorul susține că utilizatorii care dețin deja produse OnePlus nu vor pierde accesul la actualizări, garanție sau serviciile de asistență.

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