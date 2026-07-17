Un mare producător de telefoane se retrage din România. Ce se întâmplă cu telefoanele deja cumpărate

Compania chineză OnePlus a anunțat că nu va mai lansa telefoane și alte dispozitive noi pe piețele din Europa și America de Nord, decizie care vizează inclusiv România. Măsura face parte dintr-un proces de reorganizare la nivelul grupului, însă producătorul susține că utilizatorii care dețin deja produse OnePlus nu vor pierde accesul la actualizări, garanție sau serviciile de asistență.
Reprezentanții companiei afirmă că schimbarea privește exclusiv lansarea de produse noi și nu va afecta suportul oferit actualilor clienți.
OnePlus renunță la lansările de produse noi în Europa
Producătorul a confirmat că a decis să oprească introducerea de noi telefoane și alte dispozitive pe piețele europene și nord-americane, după o analiză a strategiei sale de dezvoltare.
„În urma unei evaluări atente, OnePlus nu va mai lansa produse noi în Europa și America de Nord. Drepturile și interesele utilizatorilor existenți, inclusiv suportul post-vânzare, actualizările software și patch-urile de securitate, vor continua să fie pe deplin protejate”, au transmis reprezentanții companiei.
Potrivit OnePlus, decizia este parte a unei reorganizări mai ample în cadrul grupului din care face parte producătorul chinez.
„Obiectivul este acela de a consolida o arhitectură de branduri mai eficientă, mai coerentă și mai bine aliniată cu prioritățile de business pe fiecare piață”, se mai arată în comunicarea oficială.
Ce se schimbă pentru utilizatorii din România
Compania precizează că retragerea de pe piața lansărilor nu înseamnă abandonarea clienților care folosesc deja dispozitive OnePlus.
Telefoanele și celelalte produse aflate deja în circulație vor continua să primească actualizări software și patch-uri de securitate, în conformitate cu calendarul stabilit de companie.
De asemenea, utilizatorii vor avea în continuare acces la serviciile post-vânzare și la garanție, astfel încât dispozitivele deja cumpărate să beneficieze de suport tehnic și reparații atunci când este cazul.
O schimbare importantă pentru sistemul de operare
OnePlus a anunțat și o modificare care îi va viza pe proprietarii dispozitivelor compatibile.
Toate modelele eligibile vor trece de la sistemul de operare OxygenOS la ColorOS odată cu actualizarea la Android 17, indiferent de regiunea în care sunt utilizate.
Această schimbare va fi aplicată inclusiv utilizatorilor din Europa.
Ce se întâmplă cu platformele OnePlus
Compania a mai anunțat că site-ul și aplicația Community dedicate utilizatorilor din America de Nord vor fi închise pe 16 august 2026, la ora 23:59 ET.
În schimb, comunitatea europeană și magazinele online destinate clienților din Europa vor continua să funcționeze, cel puțin pentru moment.
Deși OnePlus nu va mai aduce telefoane și alte produse noi în România și pe celelalte piețe europene, compania susține că utilizatorii existenți vor beneficia în continuare de actualizări software, patch-uri de securitate, servicii de garanție și asistență tehnică pentru dispozitivele pe care le dețin deja.