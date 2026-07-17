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Social· 2 min citire
Manole, despre legea salarizării în Sănătate: „Obiectivul nostru este să nu nedreptățim pe nimeni”
Florin Manole, fostul ministru al Muncii
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), a oferit primele reacții referitoare la noua lege a salarizării unitare în Sănătate, proiect prezentat vineri la Palatul Cotroceni de actualul ministru de resort, Dragoș Pîslaru.
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