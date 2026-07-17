Merită să mergi cu viteză? Studiul care arată câte secunde câștigi în realitate dacă apeși pedala de accelerație

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iul. 2026, 16:30

Mitul conform căruia graba în trafic scurtează semnificativ călătoria a fost complet desființat de cercetători. Un nou studiu făcut de americani arată că depășirea vitezei legale nu aduce aproape niciun avantaj real pentru șoferi. În urma analizării a 120 de milioane de deplasări cu mașina, experții au calculat că timpul economisit prin încălcarea legii este de ordinul secundelor, un câștig ridicol în raport cu riscurile uriașe de accident.

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