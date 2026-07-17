11,2 miliarde de lei în taxe și accize la bugetul de stat în 2025: BAT România se bazează pedialog, predictibilitate și politici pro-inovare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 10:34

BAT România a contribuit cu 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025, sub formă de taxe și accize, confirmându-și poziția de al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat din România. Într-un context marcat de presiuni continue asupra finanțelor publice și a necesității asigurării unor venituri sustenabile la bugetul de stat, de schimbări de reglementare și de nevoia de susținere a creșterii economice, contribuția BAT evidențiază, încă o dată, rolul esențial al marilor contribuabili în susținerea stabilității fiscale și a dezvoltării economice naționale.

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