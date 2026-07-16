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Șofer de camion, scos cu forța din cabină, la Bușteni. După ce a lovit mașina Poliției, a amenințat că se sinucide - VIDEO

Sofer de camion, blocat in cabina

Sofer de camion, blocat in cabina

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 20:00
Actualizat16 iul. 2026, 20:03
SursăRealitatea.net, Observatorul Prahovean

Incident deosebit de grav pe DN1, în zona localității Bușteni. Șoferul unui camion a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, iar după ce a lovit mașina acestora, s-a baricadat în cabina vehiculului și a amenințat că se sinucide. Atenție: urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Alerta s-a dat după ce administratorul firmei de transport a anunțat polițiștii că șoferul unuia dintre camioane a schimbat traseul și are un comportament bizar, potrivit surselor citate de Observatorul Prahovean.

Oamenii legii au încercat să oprească vehiculul, care se deplasa dinspre Brașov spre Ploiești. Când camionul a oprit în zona unui centru comercial din Bușteni, polițiștii i-au cerut șoferului să coboare din cabină, însă acesta a refuzat și a încercat să părăsească parcarea, lovind ușor o autospecială.

Pentru că nu a reușit să plece la drum, bărbatul și-a schimbat strategia: s-a baricadat în cabina tirului și a amenințat că se sinucide. A fost nevoie de intervenția unui negociator pentru ca, în cele din urmă, șoferul scos și dus la audieri.

Un incident oarecum asemănător, dar cu urmări mai grave, a avut loc în luna iunie, la Constanța. În cazul respectiv șoferului i s-a făcut rău.

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