Șofer de camion, scos cu forța din cabină, la Bușteni. După ce a lovit mașina Poliției, a amenințat că se sinucide - VIDEO

Publicat 16 iul. 2026, 20:00 Actualizat 16 iul. 2026, 20:03 Sursă Realitatea.net, Observatorul Prahovean

Incident deosebit de grav pe DN1, în zona localității Bușteni. Șoferul unui camion a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, iar după ce a lovit mașina acestora, s-a baricadat în cabina vehiculului și a amenințat că se sinucide. Atenție: urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Distribuie articolul