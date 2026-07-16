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Social· 1 min citire
Șofer de camion, scos cu forța din cabină, la Bușteni. După ce a lovit mașina Poliției, a amenințat că se sinucide - VIDEO
Sofer de camion, blocat in cabina
Publicat16 iul. 2026, 20:00
Actualizat16 iul. 2026, 20:03
SursăRealitatea.net, Observatorul Prahovean
Incident deosebit de grav pe DN1, în zona localității Bușteni. Șoferul unui camion a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, iar după ce a lovit mașina acestora, s-a baricadat în cabina vehiculului și a amenințat că se sinucide. Atenție: urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
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