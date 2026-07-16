Carne de pui cu Salmonella și pește cu paraziți, descoperite în magazine. Inspectorii au retras sute de kilograme de produse

O amplă acțiune de control desfășurată de inspectorii sanitar-veterinari din Buzău a dus la retragerea de la comercializare a unor cantități importante de produse alimentare. Este vorba despre peste 500 de kilograme de carne de pui dintr-un lot în care a fost depistată bacteria Salmonella, dar și despre 175 de kilograme de hering congelat în care au fost identificați paraziți din specia Anisakis spp.
În urma verificărilor, autoritățile au aplicat amenzi de zeci de mii de lei și au emis mai multe avertismente pentru neregulile constatate.
Controale la 245 de operatori economici și sancțiuni de 43.600 de lei
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău a anunțat miercuri, 15 iulie, rezultatele controalelor efectuate în luna iunie. Inspectorii au verificat 245 de operatori economici din domeniul alimentar pentru a se asigura că sunt respectate normele de igienă, cerințele privind trasabilitatea produselor, programele de autocontrol, regulile de etichetare și pentru stabilirea profilului de risc al fiecărui operator.
În timpul acestor verificări au fost identificate mai multe abateri, printre care deficiențe privind întreținerea spațiilor, probleme legate de etichetarea produselor și lipsa verificării stării de sănătate a personalului care manipula alimente.
Ca urmare, inspectorii au aplicat șase amenzi contravenționale, în valoare totală de 43.600 de lei, și au emis alte 15 avertismente.
Peste 500 de kilograme de carne de pui au fost retrase de pe piață
În cadrul acțiunilor de control au fost recoltate 232 de probe din produse alimentare de origine animală, acestea fiind trimise pentru analize de laborator.
Rezultatele au arătat că un lot de carne de pasăre era contaminat cu bacteria Salmonella enteritidis. În consecință, inspectorii au dispus retragerea imediată de la comercializare a întregii cantități identificate.
„În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 9 alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje și au fost retrase de la comercializare 524,5 kg carne pasăre, produsă de un abator din jud. Vaslui, la un lot la care s-a detectat Salmonella enteritidis.
În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 4 notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă și au fost retrase de la comercializare 175 kg de hering congelat la care s-a identificat Anisakis spp; facem precizarea că parazitul Anisakis spp moare prin aplicarea congelării”, a transmis ANSVSA.
Și 175 de kilograme de hering au fost scoase de la vânzare
Pe lângă lotul de carne de pui, inspectorii au retras de la comercializare și 175 de kilograme de hering congelat, după ce analizele au confirmat prezența parazitului Anisakis spp.
Intervenția a avut loc în urma a patru notificări de neconformitate primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă. Potrivit precizărilor transmise de ANSVSA, acest parazit este distrus prin procesul de congelare, însă produsele vizate au fost retrase de la comercializare în conformitate cu procedurile prevăzute pentru astfel de situații.