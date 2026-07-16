Carne de pui cu Salmonella și pește cu paraziți, descoperite în magazine. Inspectorii au retras sute de kilograme de produse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:09

O amplă acțiune de control desfășurată de inspectorii sanitar-veterinari din Buzău a dus la retragerea de la comercializare a unor cantități importante de produse alimentare. Este vorba despre peste 500 de kilograme de carne de pui dintr-un lot în care a fost depistată bacteria Salmonella, dar și despre 175 de kilograme de hering congelat în care au fost identificați paraziți din specia Anisakis spp.

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