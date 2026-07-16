Premieră națională negativă: un oraș din România a împlinit o lună fără transport public

Municipiul Alba Iulia înregistrează o contraperformanță unică în România, marcând joi, 16 iulie, exact o lună de la blocajul total al transportului public local.
Tensiunile au escaladat într-un protest de stradă al angajaților Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia, care reclamă neplata salariilor de trei luni și cer demisia primarului Gabriel Pleșa.
Nemulțumirile angajaților și ale călătorilor
Zeci de șoferi și angajați ai companiei de transport s-au adunat pentru a trage la răspundere administrația locală, acuzând Primăria că a blocat intenționat plățile și a acumulat restanțe de peste 13 milioane de lei. Muncitorii susțin că singurul lor scop este recuperarea drepturilor salariale pentru a putea relua activitatea pe trasee.
La protestul de joi li s-au alăturat și mai mulți pensionari. Deși beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul în comun, aceștia se plâng că sunt obligați de o lună să cheltuie bani pe taxiuri pentru a se deplasa pe distanțe mai lungi în oraș.
Răspunsul administrației locale
În replică, primarul Gabriel Pleșa respinge categoric acuzațiile și susține că instituția pe care o conduce este la zi cu plățile. Conform edilului, din bugetul de 28 de milioane de lei alocat în acest an pentru subvenții și gratuități, Primăria achitase deja 13,75 milioane de lei până la jumătatea lunii iunie.
Pleșa a subliniat că responsabilitatea pentru plata salariilor aparține exclusiv conducerii și acționarilor firmei de transport. Acesta le-a transmis protestatarilor că acțiunea lor ar trebui să se desfășoare la sediul STP Alba Iulia, nu în fața Primăriei, instituția demonstrând inclusiv în instanță că nu înregistrează datorii către operator.
Războiul juridic
Situația a depășit sfera dialogului și a ajuns pe masa judecătorilor, transformându-se într-un blocaj juridic. Societatea de transport a apelat deja la executori judecătorești în încercarea de a recupera suma de 13 milioane de lei pe care o revendică de la municipalitate.
De cealaltă parte, Primăria Alba Iulia a acționat STP în instanță, cerând judecătorilor să oblige compania să reia imediat cursele. Administrația locală argumentează că operatorul a ignorat legislația privind conflictele de muncă, potrivit căreia, chiar și în cazul unei greve, un serviciu public esențial trebuie asigurat măcar la o capacitate redusă de o treime.