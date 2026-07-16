Cum se irigă spațiile verzi din Sectorul 3: o rețea de 130 de kilometri, construită în 14 ani, care folosește apă din lacuri, foraje și, în curând, din Dâmbovița

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:32

În spatele parcurilor îngrijite, al aliniamentelor verzi de pe bulevarde și al gazonului care rezistă caniculei se află o infrastructură pe care puțini o văd: o rețea de irigații cu o conductă principală de 130 de kilometri, construită treptat începând cu 2012. Este sistemul care menține în viață spațiile verzi ale Sectorului 3 în verile tot mai fierbinți ale Bucureștiului.

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