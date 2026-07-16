Atac cu rachete asupra Kievului: doi morți și șase răniți după cele mai recente bombardamente lansate de Rusia

Publicat 16 iul. 2026, 08:33 Actualizat 16 iul. 2026, 09:16

Două persoane - printre care și un adolescent de 16 ani - au fost ucise, iar alte șase au fost rănite în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi. Exploziile au provocat incendii în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

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