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Social· 1 min citire
Scumpiri în piețe. Ce cumpără o pensionară cu 100 de lei
Publicat16 iul. 2026, 07:22
Actualizat16 iul. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS
Românii nu mai fac față scumpirilor din piețe! Pensionarii cu venituri mici ajung să vină acasă doar cu câteva legume, iar alții chiar cu plasele goale din cauza prețurilor tot mai mari. Pensiile abia dacă le mai ajung de facturi și medicamentele necesare, iar de un control la medic sau analize nici nu mai poate fi vorba. O pensionară a venit în piață cu doar 100 de lei în portofel, hotărâtă să vadă ce mai poate cumpăra pentru următoarele zile.
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