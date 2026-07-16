Un sat întreg din Germania a fost scos la vânzare. Costă cât un apartament de lux din București

Un sat întreg din estul Germaniei a fost scos la vânzare la un preț care, în București, ar fi necesari pentru achiziția unui penthouse de lux. Pentru 390.000 de euro, viitorul proprietar primește 15 clădiri, o clădire principală și un teren de aproximativ 2,5 hectare.
Cu toate acestea, deși oferta pare spectaculoasă, satul nu și-a găsit încă un cumpărător. Motivul nu este prețul, ci o serie de restricții juridice și urbanistice care complică orice plan de dezvoltare.
Ce primește cumpărătorul pentru 390.000 de euro
Complexul este situat în localitatea Kamsdorf, din landul german Turingia, și este format din 15 clădiri, fiecare având aproximativ 100 de metri pătrați.
În proprietate este inclusă și o clădire principală care dispune de o sală de mese cu o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
Un alt avantaj este amplasarea, complexul fiind situat în apropierea lacului de acumulare Hohenwarte.
La prima vedere, suma cerută de proprietar pare surprinzător de mică pentru dimensiunea proprietății, fiind comparabilă cu prețul unui penthouse din Capitală.
Proprietarul caută un investitor cu viziune
Actualul proprietar spune în anunțul de vânzare că caută un cumpărător care să poată transforma fostul sat într-un proiect turistic de amploare.
Potrivit acestuia, proprietatea are un potențial important, însă dezvoltarea ei necesită investiții consistente și o strategie pe termen lung.
Satul a avut mai multe destinații de-a lungul timpului
Între anii 1954 și 1990, complexul a funcționat ca internat pentru ucenici.
Ulterior, în perioada fostei Republici Democrate Germane, clădirile au fost transformate într-o tabără de vacanță.
După reunificarea Germaniei, întregul ansamblu a fost abandonat timp de aproximativ zece ani.
Restricțiile au făcut aproape imposibilă vânzarea
Deși proprietatea este scoasă pe piață de mai mult timp, găsirea unui cumpărător s-a dovedit extrem de dificilă.
Motivul îl reprezintă restricțiile care interzic construirea sau folosirea permanentă a clădirilor în scop rezidențial.
Orice proiect de dezvoltare ar necesita aprobări urbanistice suplimentare, iar aceste proceduri au descurajat până acum potențialii investitori.
Proprietarul a renunțat după ce planurile i-au fost blocate
Franz Eberitsch a cumpărat complexul în anul 2014 cu intenția de a-l transforma într-un centru de sănătate și regenerare.
Planurile sale nu au putut fi puse în practică din cauza blocajelor administrative și a lipsei fondurilor necesare pentru un proiect de asemenea amploare.
În cele din urmă, acesta a decis să scoată întregul sat la vânzare.
Potrivit proprietarului, viitorul cumpărător ar trebui să investească aproximativ un milion de euro pentru reabilitarea completă a complexului și transformarea lui într-o destinație turistică.