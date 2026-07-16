Un sat întreg din Germania a fost scos la vânzare. Costă cât un apartament de lux din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 22:00

Un sat întreg din estul Germaniei a fost scos la vânzare la un preț care, în București, ar fi necesari pentru achiziția unui penthouse de lux. Pentru 390.000 de euro, viitorul proprietar primește 15 clădiri, o clădire principală și un teren de aproximativ 2,5 hectare.

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