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Alertă în Hunedoara: Un cuplu din București a dispărut după o excursie pe Transalpina

Cuplu dispărut în Transalpina

Cuplu dispărut în Transalpina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 21:44

Polițiștii hunedoreni sunt în alertă și caută doi tineri din București care au dispărut fără urmă în timpul unei vacanțe. Cei doi soți au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de mai bine de 24 de ore familiile nu mai știu nimic de ei.

Alarma a fost dată joi, 16 iulie, în jurul orei 16:40, când tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a semnala dispariția. Bărbatul le-a explicat polițiștilor că ultima conversație telefonică pe care a purtat-o cu fiica și ginerele său a avut loc miercuri, la ora 16:00. Tinerii l-au anunțat atunci că intenționează să renunțe la cort și să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara.

În urma sesizării, agenții IPJ Hunedoara au mers să verifice unitatea de cazare indicată de familie. Polițiștii au constatat că cei doi bucureșteni nu au ajuns niciodată la respectiva pensiune, motiv pentru care au fost declanșate oficial procedurile de căutare.

Semnalmentele celor două persoane dispărute sunt următoarele:

Anastasescu Mihaela Izabela are 28 de ani, 1,84 metri înălțime, 70 de kilograme, păr blond, ochi albaștri și constituție atletică.

Anastasescu Horațiu Vlad Mihai are 36 de ani, 1,95 metri înălțime, 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, barbă scurtă și tatuaje pe piept și spate.

Autoritățile fac un apel public către toți cetățenii care i-ar fi putut vedea pe cei doi tineri sau care dețin informații despre traseul lor. Orice detaliu util poate fi comunicat de urgență prin apel la numărul unic 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție.

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