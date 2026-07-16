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Social· 2 min citire
Alertă în Hunedoara: Un cuplu din București a dispărut după o excursie pe Transalpina
Cuplu dispărut în Transalpina
Polițiștii hunedoreni sunt în alertă și caută doi tineri din București care au dispărut fără urmă în timpul unei vacanțe. Cei doi soți au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de mai bine de 24 de ore familiile nu mai știu nimic de ei.
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