Alertă în Hunedoara: Un cuplu din București a dispărut după o excursie pe Transalpina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 21:44

Polițiștii hunedoreni sunt în alertă și caută doi tineri din București care au dispărut fără urmă în timpul unei vacanțe. Cei doi soți au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de mai bine de 24 de ore familiile nu mai știu nimic de ei.

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