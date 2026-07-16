BEI aprobă un credit de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut masiv, în valoare de 800 de milioane de euro, destinat Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă.
Conform unui comunicat transmis de Nuclearelectrica, decizia va fi supusă aprobării acționarilor în cadrul unei viitoare Adunări Generale (AGA), respectând procedurile legale în vigoare.
Strategia financiară a companiei
Planul de finanțare pentru prelungirea duratei de viață a primului reactor nuclear al României se bazează pe un mix între capitalul propriu al Nuclearelectrica și atragerea de fonduri externe de la instituții internaționale.
Aprobarea de către BEI vine într-un context favorabil pentru compania de stat, care raportează rezultate financiare în creștere accelerată. Nuclearelectrica a încheiat anul 2025 cu un avans al profitului net de 40,4% față de 2024, tendința menținându-se cu o creștere de 72% în primul trimestru din 2026.
Eforturile de finanțare din surse atrase sunt împărțite în două etape majore:
Fondurile pentru faza preliminară au fost deja securizate pe 24 septembrie 2025.
Suma atrasă anterior a fost de 540 de milioane de euro.
Împrumutul din 2025 a fost acordat de un sindicat bancar condus de JP Morgan SE în calitate de aranjor financiar.
Etapele de retehnologizare și impactul
În prezent, retehnologizarea Unității 1 se află în cea de-a doua fază de dezvoltare, care presupune contractarea serviciilor de inginerie, achiziția echipamentelor și obținerea autorizațiilor necesare. Lucrările civile au început deja pe parcursul anului 2025 și continuă în ritm susținut în 2026.
Cea de-a treia și ultima fază a proiectului este programată pentru perioada 2027-2030, perioadă în care reactorul va fi oprit complet pentru retubare și lucrări majore, urmând să fie repornit în 2030 cu o funcționare optimizată.
Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a subliniat că atragerea instituțiilor bancare de renume reprezintă un pas istoric și validează robustețea tehnică a proiectului. Acesta a punctat că Unitatea 1 va asigura 9% din necesarul de energie curată și stabilă a României pentru perioada 2030-2060, respectând cele mai înalte standarde din domeniu.
De la punerea sa în funcțiune în 1996, Unitatea 1 a evitat emisia a 145 de milioane de tone de CO2, livrând peste 150 de milioane de MWh. Performanțele sale tehnice remarcabile se reflectă într-un factor de capacitate de peste 90%, plasând reactorul de la Cernavodă în top trei la nivel global.