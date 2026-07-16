BEI aprobă un credit de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:50

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut masiv, în valoare de 800 de milioane de euro, destinat Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă.

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