Trafic feroviar afectat între Lehliu și Sărulești. Un fir de circulație a fost închis temporar după un incident la linia de contact

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:48

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, joi, începând cu ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al tronsonului Lehliu – Sărulești, din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, a fost suspendată temporar din cauza unui incident produs la linia de contact.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre trafic feroviarCFRcălători