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Trafic feroviar afectat între Lehliu și Sărulești. Un fir de circulație a fost închis temporar după un incident la linia de contact
FOTO: Arhivă
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, joi, începând cu ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al tronsonului Lehliu – Sărulești, din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, a fost suspendată temporar din cauza unui incident produs la linia de contact.
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