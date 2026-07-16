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Trafic feroviar afectat între Lehliu și Sărulești. Un fir de circulație a fost închis temporar după un incident la linia de contact

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:48

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, joi, începând cu ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al tronsonului Lehliu – Sărulești, din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, a fost suspendată temporar din cauza unui incident produs la linia de contact.

Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă pe firul II

Compania precizează, joi, într-un comunicat de presă că Linia de contact a fost afectată de locomotiva trenului IC 538, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” S.A.

La ora 10:15, echipa de intervenţie a plecat din staţia CF Lehliu către zona incidentului, pentru verificarea instalaţiilor şi remedierea defecţiunii. Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice.

Pentru retragerea trenului IC 538 din zona afectată, se va asigura o locomotivă diesel de ajutor.

Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă pe firul II al distanţei Lehliu – Săruleşti.

”Echipele de specialitate ale CFR S.A. depun toate eforturile pentru remedierea liniei de contact şi redeschiderea firului I în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil”, a mai transmis CFR.

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