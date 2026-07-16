Haos pe aeroporturile din Orientul Mijlociu: sute de zboruri anulate și întârziate. Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Asia

Mii de pasageri sunt afectați de perturbările majore din traficul aerian din Orientul Mijlociu, unde sute de zboruri au fost anulate sau întârziate. Problemele afectează inclusiv călătorii care tranzitează aeroporturile din Dubai, Doha, Jeddah sau Riad spre destinații populare de vacanță din Asia și Africa.
Traficul aerian din Orientul Mijlociu continuă să fie grav afectat, după ce mai multe companii aeriene au anulat sau amânat sute de curse pe fondul tensiunilor de securitate din regiune. Potrivit datelor FlightAware, citate de Travel and Tour World, au fost anulate 265 de zboruri, iar alte 1.139 au înregistrat întârzieri.
Cele mai afectate sunt cursele operate de Qatar Airways, Saudia, Air Arabia, Emirates, FlyDubai și EgyptAir, iar mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturile din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Bahrain.
Aeroporturile și companiile aeriene cu cele mai mari probleme
Cele mai mari dificultăți au fost raportate pe Aeroportul Internațional Regele Abdulaziz din Jeddah, unde s-au înregistrat cele mai multe anulări de zboruri. În schimb, Aeroportul Internațional din Dubai conduce clasamentul întârzierilor, cu sute de curse afectate.
La Doha, peste 240 de zboruri au plecat cu întârziere, cele mai multe fiind operate de Qatar Airways. Probleme importante au fost semnalate și pe aeroporturile din Riad și Cairo.
În ceea ce privește companiile aeriene, Saudia este operatorul cu cele mai multe anulări, în timp ce Qatar Airways înregistrează cel mai mare număr de întârzieri. Printre transportatorii afectați se mai numără Emirates, FlyDubai, Air Arabia și flyadeal.
Potrivit sursei citate, perturbările sunt provocate de escaladarea tensiunilor dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen. Atacurile asupra infrastructurii aeroportuare și amenințările cu rachete și drone au determinat companiile aeriene să își modifice frecvent rutele și programele de zbor din motive de siguranță.
Ce trebuie să facă pasagerii care au zboruri cu escală în regiune
Situația afectează inclusiv turiștii europeni care călătoresc spre destinații precum Thailanda, Maldive, Bali sau Japonia, deoarece aeroporturile din Dubai, Doha, Jeddah și Riad reprezintă importante noduri de legătură între Europa, Asia și Africa.
Specialiștii recomandă pasagerilor să verifice în permanență statutul zborului în aplicația companiei aeriene înainte de plecarea spre aeroport și să își aloce timp suplimentar pentru eventualele escale.
În cazul anulării cursei, călătorii sunt sfătuiți să se adreseze imediat personalului companiei aeriene pentru reprogramarea gratuită a zborului. De asemenea, este recomandat ca documentele, medicamentele, încărcătoarele și hainele de schimb să fie păstrate în bagajul de mână, în eventualitatea unor întârzieri prelungite sau modificări de ultim moment ale itinerariului.