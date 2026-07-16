Haos pe aeroporturile din Orientul Mijlociu: sute de zboruri anulate și întârziate. Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Asia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:25

Mii de pasageri sunt afectați de perturbările majore din traficul aerian din Orientul Mijlociu, unde sute de zboruri au fost anulate sau întârziate. Problemele afectează inclusiv călătorii care tranzitează aeroporturile din Dubai, Doha, Jeddah sau Riad spre destinații populare de vacanță din Asia și Africa.

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