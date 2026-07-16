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Șofer român de TIR, reținut în Bulgaria după ce a fost prins băut la volan și a încercat să mituiască polițiștii

TIR în trafic/ Arhivă foto

TIR în trafic/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:29

Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Mai mult, românul ar fi încercat să mituiască polițiștii pentru a scăpa de sancțiuni. Pe numele acestuia au fost deschise două dosare penale.

Un șofer român de TIR a fost reținut de autoritățile bulgare în urma unui control rutier desfășurat în orașul Cepelare, în cadrul unei operațiuni speciale pentru verificarea transportului de marfă și creșterea siguranței rutiere, informează agenția bulgară Novini, citată de Rador.

Polițiștii au oprit TIR-ul înmatriculat în România după ce au observat că șoferul avea un comportament riscant în trafic.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. După aflarea rezultatului, bărbatul ar fi încercat să le ofere polițiștilor 50 de euro pentru a evita consecințele legale.

Autoritățile l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore și au deschis două dosare penale: unul pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și un al doilea pentru tentativă de mituire a polițiștilor.

Cazul a fost înaintat Parchetului, iar ancheta este în desfășurare.

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