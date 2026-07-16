Șofer român de TIR, reținut în Bulgaria după ce a fost prins băut la volan și a încercat să mituiască polițiștii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:29

Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Mai mult, românul ar fi încercat să mituiască polițiștii pentru a scăpa de sancțiuni. Pe numele acestuia au fost deschise două dosare penale.

Distribuie articolul