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Anchetă la Spitalul Județean Galați după moartea unei paciente de 93 de ani. Femeia ar fi fost legată de mâini și picioare

Spital

Spital

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Anchetă de amploare la spitalul județean din Galați. Totul după ce o femeie de 93 de ani, care ar fi fost legată de mâini și picioare în spital, a decedat. Rudele cer explicații și dau vina pe medici. Potrivit familiei, în ciuda vârstei înaintate, aceasta își făcea singură cumpărăturile, era independentă, iar hematomul pentru care fusese internată se resorbise în mai puțin de o săptămână.

O femeie de 83 de ani, internată la Spitalul Județean din Galați pentru un hematom la cap, a decedat după trei săptămâni de spitalizare. Familia acuză că starea ei s-a agravat rapid, iar pacienta a fost legată de mâini și de picioare, pusă în scutece și neglijată.

Nepoata pacientei spune că bunica era independentă înainte de internare, dar în spital a ajuns dependentă de oxigen, a făcut pneumonie și criză cardiacă.

Rudele au refuzat externarea forțată și au reclamat tratamentul aplicat. Pe de altă parte, spitalul susține că legarea s-a făcut pentru siguranța pacientei, din cauza stării alterate de conștiință, și că a fost evaluată de mai mulți specialiști.

Conducerea unității a declanșat o verificare internă, iar poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor decesului.

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