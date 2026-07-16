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Social· 1 min citire
Revoltă fără precedent: după medici, polițiștii și angajații din penitenciare ies în stradă. Veniturile le-ar putea scădea cu 1.300 de lei
Mașină de poliție
Publicat16 iul. 2026, 10:42
SursăRealitatea PLUS
Polițiștii și angajații din sistemul penitenciar protestează în fața Ministerului Afacerilor Interne, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul ar putea duce la reducerea veniturilor cu până la 1.300 de lei pentru o parte dintre angajați.
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