Bulevardul Timișoara va fi legat direct de Autostrada A0. Apare primul drum radial al Capitalei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 18:05

Unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pregătite pentru zona Capitalei face un nou pas spre realizare. Bulevardul Timișoara va fi prelungit până la Autostrada A0 printr-un drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public și piste pentru biciclete.

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