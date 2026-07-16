Bulevardul Timișoara va fi legat direct de Autostrada A0. Apare primul drum radial al Capitalei

Unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pregătite pentru zona Capitalei face un nou pas spre realizare. Bulevardul Timișoara va fi prelungit până la Autostrada A0 printr-un drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public și piste pentru biciclete.
Studiul de fezabilitate al investiției urmează să fie aprobat joi în Ministerul Transporturilor.
Proiectul DR1 – Vest Expres intră într-o nouă etapă
Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că proiectul primului drum radial din București avansează.
„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 – Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domnești și care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Vorbim despre o investiție de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București – Ilfov”, a scris Horațiu Cosma.
Două benzi pe sens, transport public și piste pentru biciclete
Noul drum va avea câte două benzi de circulație pe fiecare sens și va include o bandă rezervată transportului public pe întreaga sa lungime.
Proiectul mai prevede amenajarea unor piste de biciclete, șase noduri rutiere denivelate, parcări de tip Park&Ride în principalele puncte de conexiune și o legătură directă cu Autostrada A0.
De asemenea, traseul va fi echipat cu sisteme inteligente pentru managementul traficului.
Soluții folosite în premieră în România
Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, proiectul introduce elemente tehnice care nu au mai fost implementate până acum în România.
„Proiectul include soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulți oameni să poată lăsa mașina și să continue călătoria rapid și eficient cu transportul public. DR1 – Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 și de localitățile din jur, contribuind la dezvoltarea unei rețele moderne de transport pentru milioane de oameni”, a precizat Horațiu Cosma.
Vor urma și alte drumuri radiale în jurul Capitalei
DR1 – Vest Expres este primul proiect dintr-o serie de drumuri radiale care vor conecta Bucureștiul cu Autostrada A0 și cu localitățile din zona metropolitană.
Potrivit autorităților, proiecte similare sunt pregătite și pentru alte zone ale Capitalei, obiectivul fiind dezvoltarea unei rețele moderne de transport care să fluidizeze traficul dintre București și județul Ilfov.