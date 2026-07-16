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Sectorul din București unde autoritățile ridică mașinile pe bandă rulantă. Peste 400 de vehicule „luate pe sus” de la începutul anului

Sectorul din București unde autoritățile ridică mașinile pe bandă rulantă

Sectorul din București unde autoritățile ridică mașinile pe bandă rulantă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 21:48
SursăAgerpres

Un număr de 443 de vehicule staționate voluntar neregulamentar pe trecerile de pietoni, spațiile verzi, locurile rezervate pentru persoane cu handicap sau destinate încărcării autovehiculelor electrice ori cele care blocau accesul în parcările de reședință sau în instituții publice, spitale, școli și sedii administrative au fost ridicate, de la începutul anului 2026, de pe raza Sectorului 1.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis joi, de ridicarea, transportul și depozitarea autoturismelor se ocupă Direcția Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Poliția Locală Sector 1.

Toate autovehiculele ridicate de pe domeniul public al Sectorului 1 pot fi recuperate din strada Parcului nr. 65, vis-a-vis de clădirea Monitorului Oficial.

Pentru a verifica dacă mașina a fost ridicată pentru încălcarea regulilor rutiere cei interesați pot accesa link-ul https://amenzi.politialocalasector1.ro/verificare-ridicare.

Tarifele de ridicare sunt de 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de până la cinci tone, inclusiv și 270 de lei pentru cele cu masa maxim autorizată de peste cinci tone.

Tarifele de transport sunt de 150 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizată de până la cinci tone, inclusiv și 200 de lei pentru cele cu masa maxim autorizată de peste cinci tone.

Tarifele de depozitare sunt de 75 de lei în primele 24 de ore și de 25 de lei/zi după intervalul de 24 de ore.

Pentru mai multe informații cei interesați pot contacta Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 - 021/9540.

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