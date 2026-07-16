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Sectorul din București unde autoritățile ridică mașinile pe bandă rulantă. Peste 400 de vehicule „luate pe sus” de la începutul anului
Sectorul din București unde autoritățile ridică mașinile pe bandă rulantă
Publicat16 iul. 2026, 21:48
SursăAgerpres
Un număr de 443 de vehicule staționate voluntar neregulamentar pe trecerile de pietoni, spațiile verzi, locurile rezervate pentru persoane cu handicap sau destinate încărcării autovehiculelor electrice ori cele care blocau accesul în parcările de reședință sau în instituții publice, spitale, școli și sedii administrative au fost ridicate, de la începutul anului 2026, de pe raza Sectorului 1.
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