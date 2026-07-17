Program prelungit pentru tramvaiele liniei 41 după meciul FCSB – FC Argeș. Cum vor circula

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:58

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că tramvaiele liniei 41 vor circula cu program prelungit în seara de vineri, pentru a facilita deplasarea suporterilor care vor asista la partida dintre FCSB și FC Argeș.

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