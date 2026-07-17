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Program prelungit pentru tramvaiele liniei 41 după meciul FCSB – FC Argeș. Cum vor circula

tramvai

tramvai

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:58

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că tramvaiele liniei 41 vor circula cu program prelungit în seara de vineri, pentru a facilita deplasarea suporterilor care vor asista la partida dintre FCSB și FC Argeș.

Meciul este programat să înceapă la ora 21:30, pe Stadionul „Steaua”, iar după fluierul final vor fi introduse curse suplimentare din terminalul Ghencea către Piața Presei.

Potrivit TPBI, tramvaiele vor pleca la orele 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 și 23:55, pentru a prelua spectatorii care părăsesc arena.

În plus, călătorii vor putea utiliza și liniile de transport 122, 385 și N101, care vor circula conform programului obișnuit.

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