Schimbare la vârful armatei ucrainene. Zelenski îl demite pe ministrul Apărării în pline provocări pe front - PRESĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:46

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării și l-a propus pe actualul ministru de Interne, Ihor Klimenko, pentru preluarea portofoliului, potrivit publicației Kyiv Independent. Decizia a stârnit nemulțumiri atât în partidul de guvernământ, cât și în opoziție, în contextul în care Ucraina se confruntă deja cu provocări majore pe front.

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