Schimbare la vârful armatei ucrainene. Zelenski îl demite pe ministrul Apărării în pline provocări pe front - PRESĂ

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării și l-a propus pe actualul ministru de Interne, Ihor Klimenko, pentru preluarea portofoliului, potrivit publicației Kyiv Independent. Decizia a stârnit nemulțumiri atât în partidul de guvernământ, cât și în opoziție, în contextul în care Ucraina se confruntă deja cu provocări majore pe front.
Potrivit unui oficial ucrainean familiarizat cu situația, citat de publicația Kyiv Independent, Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării.
Pentru a-i lua locul, președintele l-a propus pe ministrul de Interne, Ihor Klimenko. Nominalizarea acestuia trebuie însă aprobată de Parlamentul ucrainean.
Decizia, criticată de parlamentari și analiști
Schimbarea de la conducerea Ministerului Apărării a fost primită cu rezerve de parlamentari din partidul de guvernământ Slujitorul Poporului, dar și din opoziție.
„Este o veste proastă”, a declarat un deputat din formațiunea lui Zelenski.
La rândul său, analistul politic Volodimir Fesenko consideră că o nouă schimbare la conducerea ministerului riscă să afecteze stabilitatea instituției.
„Nu cred că este corect să fie schimbat ministrul Apărării la fiecare șase luni. Nu există reproșuri fundamentale la adresa lui Fedorov și ar trebui să i se permită să finalizeze reformele pe care deja le-a anunțat. O nouă schimbare la conducerea Ministerului Apărării nu va face decât să creeze și mai mult haos”, a declarat acesta pentru Kyiv Independent.
Tensiuni între Fedorov și conducerea armatei
Decizia vine după o întâlnire între Volodimir Zelenski, Mihailo Fedorov și comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, în cadrul căreia au fost discutate principalele provocări cu care se confruntă armata, inclusiv mobilizarea.
Întrebat despre posibila demitere a lui Fedorov înainte ca informația să fie confirmată, Zelenski a evitat un răspuns direct și a declarat doar că își dorește ca Ministerul Apărării și armata să acționeze „unite” și „pe aceeași lungime de undă”.
„Prioritatea este dialogul dintre armată și Ministerul Apărării, rezolvarea problemelor legate de recrutare și consolidarea apărării aeriene”, a afirmat președintele ucrainean.
Posibile neînțelegeri privind reforma armatei
Potrivit analistului Volodimir Fesenko, în ultimele luni ar fi existat tensiuni între Mihailo Fedorov și comandantul-șef Oleksandr Sîrski.
Acesta susține că nu toți reprezentanții armatei au fost de acord cu planurile lui Fedorov privind reorganizarea Ministerului Apărării și reformarea modului de funcționare a instituției.
Deocamdată, nu este clar dacă fostul ministru al Apărării va primi o altă funcție în cadrul Guvernului ucrainean.