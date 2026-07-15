UE amână adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care este motivul

Statele membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, astfel că decizia a fost amânată până până în primăvara anului viitor. În lipsa unui consens, blocul comunitar a decis prelungirea cu încă o săptămână a plafonului de preț pentru petrolul rusesc.
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene nu au reușit să obțină unanimitatea necesară pentru adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit informațiilor citate de Reuters.
În consecință, decizia privind al 21-lea set de măsuri restrictive a fost amânată până la 23 aprilie, în speranța că negocierile vor permite depășirea divergențelor dintre statele membre.
Plafonul pentru petrolul rusesc, prelungit temporar
Până la adoptarea unei decizii finale, Uniunea Europeană a hotărât să prelungească pentru încă o săptămână plafonul de preț aplicat petrolului rusesc exportat, măsură care urma să expire miercuri.
În prezent, plafonul este stabilit la 44 de dolari pe baril și are scopul de a limita veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie, considerate o sursă importantă de finanțare a războiului din Ucraina.
Diplomații europeni avertizează că, fără această prelungire, petrolul rusesc ar fi putut fi comercializat la prețuri apropiate de cele internaționale, care au depășit recent 80 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Patriarhul Kirill și restricțiile de viză, printre principalele dispute
Negocierile au fost blocate de mai multe puncte sensibile. Printre acestea se numără propunerea de sancționare a patriarhului Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse și susținător al politicilor Kremlinului în războiul din Ucraina.
Potrivit unor surse diplomatice, Bulgaria se opune includerii acestuia pe lista persoanelor sancționate.
De asemenea, unele state membre au cerut modificarea propunerilor privind înăsprirea restricțiilor de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși implicați în conflict.
Comisia Europeană rămâne optimistă
În ciuda blocajului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat încrederea că statele membre vor ajunge la un compromis. ueAflată la Kiev, aceasta a declarat că noul pachet de sancțiuni va fi adoptat, chiar dacă va fi nevoie de concesii în cadrul negocierilor.
Al 21-lea pachet de sancțiuni de la începutul războiului
Noul set de măsuri ar urma să fie al 21-lea pachet de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei de la declanșarea invaziei în Ucraina, în februarie 2022.
Până în prezent, sancțiunile europene au vizat sectoare-cheie ale economiei ruse, exporturile de energie, sistemul financiar, industria de apărare, precum și sute de persoane și entități considerate apropiate de Kremlin.