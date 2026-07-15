UE amână adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care este motivul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:34

Statele membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, astfel că decizia a fost amânată până până în primăvara anului viitor. În lipsa unui consens, blocul comunitar a decis prelungirea cu încă o săptămână a plafonului de preț pentru petrolul rusesc.

Distribuie articolul