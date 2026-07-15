UE pune tunurile pe rețeaua lui Elon Musk. X primește un plan strict de conformare cu regulile comunitare

Publicat 15 iul. 2026, 22:58 Sursă Agerpres

Comisia Europeană, care a amendat anul trecut rețeaua de socializare X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro pentru lipsa de transparență a algoritmilor săi, a anunțat miercuri că a acceptat un plan de acțiune al acestei rețele pentru a se conforma normelor de transparență prevăzute în Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE (DSA - Digital Services Act), relatează Reuters.

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