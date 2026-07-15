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UE pune tunurile pe rețeaua lui Elon Musk. X primește un plan strict de conformare cu regulile comunitare

UE pune tunurile pe rețeaua lui Elon Musk. Foto: Profimedia

UE pune tunurile pe rețeaua lui Elon Musk. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 22:58
SursăAgerpres

Comisia Europeană, care a amendat anul trecut rețeaua de socializare X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro pentru lipsa de transparență a algoritmilor săi, a anunțat miercuri că a acceptat un plan de acțiune al acestei rețele pentru a se conforma normelor de transparență prevăzute în Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE (DSA - Digital Services Act), relatează Reuters.

'Comisia Europeană a acceptat planul de acțiune al (platformei) X pentru a se conforma obligațiilor de transparență și accesului cercetătorilor la date în baza Regulamentului privind Serviciile Digitale', a menționat executivul comunitar într-un comunicat.

'Măsurile aprobate reprezintă un pas important în a permite cercetătorilor, societății civile și publicului în general să obțină mai multă transparență în sistemele (platformei) X, mai ales pentru a monitoriza riscurile sistemice ale X și pentru a evalua impactul său mai larg asupra utilizatorilor săi și societății europene în general', se arată în același text.

Potrivit Comisiei Europene, rețeaua de socializare X s-a angajat să asigure că planul său de acțiune va fi supus unui audit extern și independent.

Platforma X are de acum înainte șase luni la dispoziție pentru a-și implementa planul de acțiune și va fi supusă unui regim de monitorizare sporită, a mai indicat executivul comunitar.

Patronul rețelei sociale X, Elon Musk, a acuzat anterior UE de cenzură. În luna februarie el a distribuit pe X, împreună cu mesajul 'Tiranii iubesc cenzura', raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA, care semnalează că, de când a intrat în vigoare în 2023 Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra rețelelor de socializare pentru a cenzura conținuturi înaintea alegerilor din România, Republica Moldova, Franța, Slovacia, Olanda și Irlanda, precum înaintea alegerilor europarlamentare.

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