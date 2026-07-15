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Extern· 2 min citire
Rusia anunță moartea inginerului-șef al centralei Zaporojie într-un atac cu dronă: incidentul, atribuit Ucrainei
Centrala nucleară de la Zaporojie/ Profimedia
Inginerul-șef al centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit de Moscova Ucrainei. Potrivit companiei de stat Rosatom, în atac și-ar fi pierdut viața și șoferul autoturismului de serviciu.
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