Ucraina anunță un atac masiv asupra „flotei fantomă” a Rusiei. Kievul susține că a lovit 136 de nave în 10 zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:17

Forțele de drone ale Ucrainei susțin că au atacat 136 de nave asociate „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Azov și Marea Neagră, în cadrul unei ample operațiuni desfășurate în perioada 6–15 iulie. Potrivit Kievului, ultimele lovituri au vizat 20 de ambarcațiuni care transportau produse energetice rusești.

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