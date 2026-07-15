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Ucraina anunță un atac masiv asupra „flotei fantomă” a Rusiei. Kievul susține că a lovit 136 de nave în 10 zile

Flota fantomă Rusia/ Profimedia

Flota fantomă Rusia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:17

Forțele de drone ale Ucrainei susțin că au atacat 136 de nave asociate „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Azov și Marea Neagră, în cadrul unei ample operațiuni desfășurate în perioada 6–15 iulie. Potrivit Kievului, ultimele lovituri au vizat 20 de ambarcațiuni care transportau produse energetice rusești.

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut sub porecla „Magyar”, a anunțat că, în noaptea de marți spre miercuri, dronele ucrainene au atacat 20 de nave care operau în Marea Neagră. Potrivit acestuia, printre ținte s-au numărat 17 petroliere, două nave-cisternă pentru transportul gazului și un remorcher.

„S-a deschis scorul: în noaptea de 15 iulie, primele 20 de petroliere au fost scufundate în Marea Neagră”, a transmis Brovdi într-un mesaj publicat online.

Oficialul ucrainean susține că operațiunea desfășurată între 6 și 15 iulie s-a încheiat cu lovirea a 136 de nave asociate Rusiei.

Potrivit datelor prezentate de acesta, 116 ambarcațiuni au fost atacate în Marea Azov, iar alte 20 în Marea Neagră. Brovdi a descris rezultatul operațiunii prin formula „20:0”, sugerând că forțele ucrainene nu au suferit pierderi în timpul acțiunilor.

Ce este „flota fantomă” a Rusiei

Termenul „flotă fantomă” desemnează navele utilizate de Rusia pentru transportul petrolului și al altor produse energetice în afara mecanismelor de monitorizare și sancțiuni impuse de statele occidentale.

Flotă fantomă Rusia/ Profimedia

Potrivit explicațiilor oferite de partea ucraineană, în Marea Azov au fost vizate în special nave de mici și medii dimensiuni, folosite pentru transferul încărcăturilor de țiței către petroliere de mare tonaj. Aceste operațiuni sunt necesare deoarece porturile din Marea Azov au adâncimi reduse și nu pot primi nave foarte mari.

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