Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Ucraina anunță un atac masiv asupra „flotei fantomă” a Rusiei. Kievul susține că a lovit 136 de nave în 10 zile
Flota fantomă Rusia/ Profimedia
Forțele de drone ale Ucrainei susțin că au atacat 136 de nave asociate „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Azov și Marea Neagră, în cadrul unei ample operațiuni desfășurate în perioada 6–15 iulie. Potrivit Kievului, ultimele lovituri au vizat 20 de ambarcațiuni care transportau produse energetice rusești.
Citește și
- 22:58UE pune tunurile pe rețeaua lui Elon Musk. X primește un plan strict de conformare cu regulile comunitare
- 22:48Franța legalizează moartea asistată. Parlamentul a adoptat legea după o dezbatere intensă: mesajul lui Macron
- 22:34UE amână adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care este motivul
- 21:52Singura țară care nu a semnat declarația finală a summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, deși a fost prezentă la reuniune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News