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Elon Musk o consideră pe Marine Le Pen „ultima speranță” a Franței pentru alegerile din 2027

Elon Musk

Elon Musk

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 18:05

Miliardarul american Elon Musk a declarat miercuri că lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, reprezintă „ultima speranță” a țării în perspectiva alegerilor prezidențiale programate pentru anul viitor. Afirmația a fost făcută pe platforma sa de socializare, X, atrăgând rapid atenția presei internaționale.

Mesajul fondatorului Tesla și SpaceX a fost publicat în contextul unei discuții despre rezultatele favorabile obținute recent de Marine Le Pen în sondajele de opinie din Hexagon.

„Ea este ultima speranță a Franței”, a scris Musk, comentând popularitatea în creștere a liderei politice franceze.

Cu toate acestea, declarația magnatului nu arată, în acest moment, cu o susținere politică oficială pentru candidatura lui Marine Le Pen la scrutinul prezidențial din 2027.

Rămâne de văzut dacă Musk se va implica mai activ în dezbaterea politică europeană pe măsură ce campania electorală de anul viitor se va apropia.

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