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Extern· 1 min citire
Elon Musk o consideră pe Marine Le Pen „ultima speranță” a Franței pentru alegerile din 2027
Elon Musk
Miliardarul american Elon Musk a declarat miercuri că lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, reprezintă „ultima speranță” a țării în perspectiva alegerilor prezidențiale programate pentru anul viitor. Afirmația a fost făcută pe platforma sa de socializare, X, atrăgând rapid atenția presei internaționale.
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