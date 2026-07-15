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Rusia amenință țările occidentale: forțele de menținere a păcii trimise în Ucraina vor fi atacate

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:58

Rusia a lansat miercuri un avertisment dur către aliații Kievului, subliniind că orice forță multinațională desfășurată pe teritoriul ucrainean în eventualitatea unui acord de pace este inacceptabilă pentru Moscova.

Potrivit oficialilor ruși, o astfel de prezență ar reprezenta o amenințare directă la adresa securității naționale și va fi tratată ca o țintă militară legitimă.

Amenințare directă la adresa securității naționale

Reacția Kremlinului vine în contextul în care aliații occidentali din „Coaliția Voinței” s-au reunit săptămâna aceasta la Paris. Grupul, format din peste 35 de state care sprijină Ucraina în fața agresiunii ruse, și-a reafirmat intenția de a trimite o forță multinațională de sprijin după încheierea ostilităților.

Scopul principal al acestei inițiative este de a oferi garanții de securitate Ucrainei și de a o asista în procesul de refacere a capacităților sale de apărare.

Reprezentanții coaliției au anunțat, de asemenea, că în lunile următoare vor fi organizate exerciții specifice pentru a testa și demonstra capacitatea operațională a Forței Multinaționale pentru Ucraina (MNF-U).

Poziția fermă a Ministerului rus de Externe

Moscova a respins categoric aceste planuri occidentale, catalogându-le drept o provocare directă.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a transmis că desfășurarea oricăror contingente militare aparținând țărilor din „Coaliția Voinței” pe teritoriul ucrainean reprezintă o linie roșie. Oficialul a precizat că un astfel de pas ar echivala, de facto, cu o intervenție străină în regiune.

Ea a concluzionat că aducerea acestor trupe ar duce la o escaladare majoră a amenințărilor la adresa Rusiei, motiv pentru care Moscova ar considera aceste unități drept ținte militare legitime în cazul în care ar trece granițele Ucrainei.

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