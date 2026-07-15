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Extern· 2 min citire
Rusia amenință țările occidentale: forțele de menținere a păcii trimise în Ucraina vor fi atacate
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Rusia a lansat miercuri un avertisment dur către aliații Kievului, subliniind că orice forță multinațională desfășurată pe teritoriul ucrainean în eventualitatea unui acord de pace este inacceptabilă pentru Moscova.
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