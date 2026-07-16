Imagini șocante: client bătut de un șofer de ride-sharing

Publicat 16 iul. 2026, 14:20 Sursă Realitatea PLUS

Imagini șocante în Capitală! Un şofer de ride-sharing a bătut un client şi l-a lăsat inconştient pe trotuar, după o altercaţie izbucnită în timpul unei curse. Surse spun că șoferul ar fi consumat alcool, motiv pentru care era extrem de agitat.

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