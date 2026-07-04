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Locale· 1 min citire
Bătaie cu bâte, sape și răngi între clanuri rivale. Totul a început de la o ceartă între copiii
Bătaie între clanuri
Publicat4 iul. 2026, 16:09
SursăRealitatea PLUS
A fost bătaie cu bâte, sape și răngi între două clanuri din Bărbulești, județul Ialomița, acolo unde unul dintre agresori ar fi folosit și un pistol. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional, în special minorii!
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