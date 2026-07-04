Bătaie cu bâte, sape și răngi între clanuri rivale. Totul a început de la o ceartă între copiii

Publicat 4 iul. 2026, 16:09 Sursă Realitatea PLUS

A fost bătaie cu bâte, sape și răngi între două clanuri din Bărbulești, județul Ialomița, acolo unde unul dintre agresori ar fi folosit și un pistol. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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