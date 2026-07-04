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Bătaie cu bâte, sape și răngi între clanuri rivale. Totul a început de la o ceartă între copiii

Bătaie între clanuri

Bătaie între clanuri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 16:09
SursăRealitatea PLUS

A fost bătaie cu bâte, sape și răngi între două clanuri din Bărbulești, județul Ialomița, acolo unde unul dintre agresori ar fi folosit și un pistol. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Bătaie între clanuri

Totul a început de la o ceartă între copiii celor doua familii rivale, însă conflictul a degenerat rapid.

Agresorul ar fi trimis trei indivizi care să îl urmărească pe unul dintre copii și să îl agreseze.

Peste 10 persoane, care ar fi membri ai clanului Germănică, au mers la locuința victimei, acolo unde a avut loc altercația.

În urma disputei, bărbatul a fost transportat de urgență la spital cu răni pe tot corpul.

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