Doi suspecți, sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune imobiliară. Procurorii au confiscat peste 1,5 milioane de euro

Un dosar de amploare privind presupuse fraude în domeniul imobiliar zguduie județul Brașov. Doi bărbați sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, după ce ar fi încasat avansuri consistente pentru locuințe promise mai multor cumpărători, fără ca acestea să fie construite sau predate. În urma perchezițiilor desfășurate de anchetatori, a fost ridicată suma impresionantă de peste 1,5 milioane de euro.
Doi inculpați, cercetați sub control judiciar
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că cei doi suspecți au fost plasați sub control judiciar în cadrul anchetei. Pentru unul dintre aceștia, măsura a fost dispusă direct de procuror, în timp ce pentru celălalt s-a solicitat arestarea preventivă. Instanța a respins însă această cerere și a decis aplicarea controlului judiciar.
Dosarul vine în continuarea perchezițiilor efectuate la începutul lunii iulie, când anchetatorii au descins la mai multe adrese pentru a strânge probe privind activitatea suspecților.
Cum funcționa presupusa schemă de înșelăciune imobiliară
Potrivit procurorilor, în perioada 2024–2026, cei doi ar fi promis spre vânzare mai multe locuințe de tip duplex aflate în județul Brașov, semnând promisiuni de vânzare cu diferiți cumpărători.
Anchetatorii susțin că aceleași imobile erau oferite simultan mai multor persoane, iar în realitate locuințele fie nu erau finalizate, fie nu urmau să fie predate beneficiarilor.
În acest mod, suspecții ar fi obținut de la zece persoane vătămate avansuri care însumează aproape 2,81 milioane de lei, bani pe care și i-ar fi însușit.
Procurorii investighează și acuzații de spălare a banilor
Pe lângă infracțiunea de înșelăciune, ancheta vizează și un posibil mecanism de spălare a banilor.
Conform informațiilor transmise de Parchet, fondurile încasate din avansurile plătite de cumpărători ar fi fost utilizate pentru achiziționarea unor terenuri trecute pe numele altor persoane. Ulterior, aceste proprietăți ar fi fost folosite în același mecanism de promisiuni de vânzare către noi cumpărători, extinzând astfel presupusa schemă frauduloasă.
Peste 1,5 milioane de euro, descoperiți în urma perchezițiilor
În cadrul descinderilor desfășurate în această săptămână, polițiștii și procurorii au ridicat documente și alte bunuri relevante pentru anchetă.
Cea mai importantă descoperire a fost însă suma de 1.523.228 de euro, găsită în urma perchezițiilor și indisponibilizată de autorități.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.