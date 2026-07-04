Doi suspecți, sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune imobiliară. Procurorii au confiscat peste 1,5 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:07

Un dosar de amploare privind presupuse fraude în domeniul imobiliar zguduie județul Brașov. Doi bărbați sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, după ce ar fi încasat avansuri consistente pentru locuințe promise mai multor cumpărători, fără ca acestea să fie construite sau predate. În urma perchezițiilor desfășurate de anchetatori, a fost ridicată suma impresionantă de peste 1,5 milioane de euro.

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