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Justitie· 1 min citire
Procurorii DIICOT cer din nou arestarea lui Viorel Pașca, „bunul samaritean” de la Bihor
Viorel Pașca, directorul "azilelor groazei"
Publicat4 iul. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS
Procurorii DIICOT contestă decizia Tribunalului București de a-i plasa pe membrii familiei Pașca sub control judiciar. Parchetul cere arestarea pentru următoarele 30 de zile a celui care se ocupau de "azilele groazei".
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