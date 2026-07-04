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Justitie· 1 min citire

Procurorii DIICOT cer din nou arestarea lui Viorel Pașca, „bunul samaritean” de la Bihor

Viorel Pașca, directorul "azilelor groazei"

Viorel Pașca, directorul "azilelor groazei"

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS

Procurorii DIICOT contestă decizia Tribunalului București de a-i plasa pe membrii familiei Pașca sub control judiciar. Parchetul cere arestarea pentru următoarele 30 de zile a celui care se ocupau de "azilele groazei".

Contestația DIICOT va fi analizată de Curtea de Apel București, care va decide dacă suspecții rămân sub control judiciar sau vor fi trimiși în arest preventiv.

Dosarul vizează azilele ilegale din Bihor, în spatele cărora anchetatorii acuză că s-ar fi format un grup infracțional organizat de trafic de persoane în formă continuată, exploatarea vulnerabilității pentru obținerea de foloase patrimoniale.

Prejudiciul estimat depășește 13 milioane de lei.

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