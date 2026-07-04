Procurorii DIICOT cer din nou arestarea lui Viorel Pașca, „bunul samaritean” de la Bihor

Publicat 4 iul. 2026, 11:38 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DIICOT contestă decizia Tribunalului București de a-i plasa pe membrii familiei Pașca sub control judiciar. Parchetul cere arestarea pentru următoarele 30 de zile a celui care se ocupau de "azilele groazei".

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