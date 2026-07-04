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Justitie· 1 min citire
Cinci suspecți reținuți în dosarul fraudelor la examenul de Bacalaureat, cu ajutorul ochelarilor inteligenți
Ochelari inteligenți
Publicat4 iul. 2026, 11:54
Actualizat4 iul. 2026, 11:56
SursăRealitate Plus
Cinci persoane au fost reținute în dosarul fraudelor la Bacalaureat, după o acțiune de amploare la nivelul întregii țări. Procurorii susțin că suspecții ar fi pus la punct o rețea prin care candidații promovau examenul, după ce transmiteau în exteriorul sălii de examen subiectele, pentru rezolvare, cu ajutorul unor ochelari inteligenți.
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