Cinci suspecți reținuți în dosarul fraudelor la examenul de Bacalaureat, cu ajutorul ochelarilor inteligenți

Publicat 4 iul. 2026, 11:54 Actualizat 4 iul. 2026, 11:56 Sursă Realitate Plus

Cinci persoane au fost reținute în dosarul fraudelor la Bacalaureat, după o acțiune de amploare la nivelul întregii țări. Procurorii susțin că suspecții ar fi pus la punct o rețea prin care candidații promovau examenul, după ce transmiteau în exteriorul sălii de examen subiectele, pentru rezolvare, cu ajutorul unor ochelari inteligenți.

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