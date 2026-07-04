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Justitie· 1 min citire

Cinci suspecți reținuți în dosarul fraudelor la examenul de Bacalaureat, cu ajutorul ochelarilor inteligenți

Ochelari inteligenți

Ochelari inteligenți

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 11:54
Actualizat4 iul. 2026, 11:56
SursăRealitate Plus

Cinci persoane au fost reținute în dosarul fraudelor la Bacalaureat, după o acțiune de amploare la nivelul întregii țări. Procurorii susțin că suspecții ar fi pus la punct o rețea prin care candidații promovau examenul, după ce transmiteau în exteriorul sălii de examen subiectele, pentru rezolvare, cu ajutorul unor ochelari inteligenți.

În dosar au fost făcute aproape 50 de percheziții în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, iar în urma acțiunilor au fost reținuți 5 bărbați, patru din Alba și unul din Sibiu.

Procurorii susțin că afacerea funcționa încă din 2023, iar cei care doreau să treacă examenul sau să obțină note mai bune ofereau sume consistente de bani.

Banii primiți de la cei care promovau examenul ar fi fost împărțiți între persoanele implicate, în funcție de rolul fiecăreia.

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