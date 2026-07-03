Un fost polițist șpăgar, dat afară după ce a luat mită, ar fi revenit pe traseu. Acum este căutat de colegi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 17:23

Un polițist arădean care și-a dat demisia după ce a fost prins în februarie în timp ce lua mită de la un șofer, ar fi îmbrăcat din nou uniforma, deși nu mai are derepul și ar fi cerut bani în trafic. Foștii săi colegi îl caută acum pentru noile fapte.

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