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Justitie· 1 min citire

Un fost polițist șpăgar, dat afară după ce a luat mită, ar fi revenit pe traseu. Acum este căutat de colegi

Politistul șpăgar și-a dat demisia

Politistul șpăgar și-a dat demisia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 17:23

Un polițist arădean care și-a dat demisia după ce a fost prins în februarie în timp ce lua mită de la un șofer, ar fi îmbrăcat din nou uniforma, deși nu mai are derepul și ar fi cerut bani în trafic. Foștii săi colegi îl caută acum pentru noile fapte.

Fostul polițist din cadrul IPJ Arad este din nou în atenția anchetatorilor, după ce ar fi revenit la vechile obiceiuri care l-au scos din sistem, scrie Aradon. În februarie, Paven a fost prins de ofițerii Direcției Generale Anticorupție în timp ce lua 1.500 de lei de la un șofer pentru a-l „ierta” de amendă.

Procurorii au stabilit atunci că există dovezi privind trei fapte de luare de mită, motiv pentru care agentul a fost arestat preventiv. Bărbatul a demisionat, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.

Deși nu mai este polițist, informațiile obținute de anchetatori arată că, în ultimele săptămâni, acesta ar fi îmbrăcat din nou haina de polițist și ar fi oprit șoferi în trafic, pretinzând bani pentru a-i scăpa de presupuse sancțiuni.

Surse oficiale apropiate anchetei confirmă că polițiștii fac verificări privind noile acuzații și încearcă să stabilească în ce împrejurări Paven ar fi acționat din nou ca „polițist” pe traseu.

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