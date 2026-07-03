Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Un fost polițist șpăgar, dat afară după ce a luat mită, ar fi revenit pe traseu. Acum este căutat de colegi
Politistul șpăgar și-a dat demisia
Un polițist arădean care și-a dat demisia după ce a fost prins în februarie în timp ce lua mită de la un șofer, ar fi îmbrăcat din nou uniforma, deși nu mai are derepul și ar fi cerut bani în trafic. Foștii săi colegi îl caută acum pentru noile fapte.
Citește și
- 14:14Procurorii DIICOT extind cercetările în dosarul fraților TATE
- 12:44Acuzații grave: Guvernul Bolojan declară război Justiției
- 12:35Mărturii șocante în dosarul „Azilele groazei” din Bihor. Mecanismul prin care bătrânii erau deposedați de pensii, izolați de familii și lăsați în grija unor analfabeți
- 12:02Procurorul General acuză presiuni în dosarul azilelor: "Nu vom accepta intimidarea procurorilor"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News