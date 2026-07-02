Dosarul azilelor groazei. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, propuși pentru arestare preventivă de procurorii DIICOT

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai acestora urmează să fie aduși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de procurorii DIICOT de trafic de persoane și exploatare, însă, în timpul audierilor, membrii familiei au refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor.
Magistrații urmează să decidă dacă cei șase suspecți reținuți în dosarul azilelor din Bihor vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Pe lista propunerilor se află Viorel Pașca, soția sa, cei trei copii ai lor și o femeie care avea rolul de administrator al rețelei de centre.
Procurorii DIICOT îi acuză oficial de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Anchetatorii au stabilit că liderul acestei structuri era chiar Viorel Pașca.
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Peste 400 de victime găsite la percheziții, inclusiv cazuri plasate de instituțiile statului
Mecanismul descris de procurori arată o realitate tulburătoare. În cele 17 imobile deținute sau controlate de Viorel Pașca erau adăpostite persoane aflate în situații critice, aduse acolo inclusiv de spitale, alte instituții ale statului sau chiar de către poliție. Victimele, oameni cu severe dizabilități fizice sau psihice, erau lăsate fără îngrijirile medicale elementare de care aveau nevoie.
Anchetatorii susțin că Viorel Pașca se folosea de dramele și poveștile tragice ale acestor pacienți pentru a colecta sume importante de bani de la sponsori și donatori de bună-credință, sub pretextul că le oferă un adăpost sigur și tratament.
În momentul în care trupele speciale și procurorii au descins la locații, au fost identificate peste 400 de persoane. Toate victimele au trecut printr-o evaluare medicală de urgență și au fost deja relocate: o parte au rămas internate în unități spitalicești, iar restul au fost transferate în centre de îngrijire autorizate din întreaga țară pentru a primi asistență de specialitate.
Două decenii de ilegalitate asumată: „Nu vreau să respect reguli”
Ancheta scoate la iveală faptul că Viorel Pașca a desfășurat această activitate de primire și găzduire a bolnavilor timp de mai bine de 20 de ani, fără a deține vreo autorizație legală sau licență de funcționare.
Situația era cunoscută parțial public, suspectul oferind în trecut interviuri în care își recunoștea deschis filosofia de funcționare. Într-un material realizat de Digi24, el declara explicit că refuză să intre în legalitate deoarece conformarea la standarde ar însemna să respecte reguli stricte de spațiu și igienă, lucru care l-ar fi împiedicat să primească un număr atât de mare de oameni în casele sale.