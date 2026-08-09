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Un bărbat de 56 de ani s-a înecat în Mamaia Nord. Pe litoral era arborat steagul roșu

Bărbat înecat Mamaia Nord

Bărbat înecat Mamaia Nord

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 15:40

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit duminică, 9 august, după ce a intrat în mare în stațiunea Mamaia Nord. Incidentul s-a produs în jurul orei 12:10, în dreptul hotelului Poseidon. Salvamarul aflat în serviciu a observat că bărbatul era în pericol și a intervenit imediat. Victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, cu ajutorul mai multor persoane aflate pe plajă.

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare

La fața locului au intervenit o ambulanță SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, unul dintre acestea fiind însoțit de medic. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Eforturile pentru salvarea bărbatului au continuat timp de zeci de minute. Victima nu a răspuns manevrelor, iar medicul a declarat decesul, conform Focuspress.ro.

Trupul neînsuflețit urmează să fie preluat de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii constănțeni fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Marea era agitată duminică, iar pe litoral fusese arborat steagul roșu. Acesta interzice intrarea în apă din cauza valurilor mari și a curenților puternici.

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