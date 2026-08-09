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Locale· 1 min citire
Un bărbat de 56 de ani s-a înecat în Mamaia Nord. Pe litoral era arborat steagul roșu
Bărbat înecat Mamaia Nord
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit duminică, 9 august, după ce a intrat în mare în stațiunea Mamaia Nord. Incidentul s-a produs în jurul orei 12:10, în dreptul hotelului Poseidon. Salvamarul aflat în serviciu a observat că bărbatul era în pericol și a intervenit imediat. Victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, cu ajutorul mai multor persoane aflate pe plajă.
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