Incendiu la mall-ul din Deva: aproximativ 310 persoane au ieșit din clădire după ce complexul s-a umplut de fum

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:25

Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un centru comercial din municipiul Deva. Oamenii aflați în interior au observat degajări mari de fum și au început să părăsească imobilul. Aproximativ 310 persoane au fost evacuate sau au reușit să iasă singure din clădire. O persoană a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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