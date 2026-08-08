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Incendiu la mall-ul din Deva: aproximativ 310 persoane au ieșit din clădire după ce complexul s-a umplut de fum

Incendiu mall Deva/ Sursa foto: Paginadetimiș.ro

Incendiu mall Deva/ Sursa foto: Paginadetimiș.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:25

Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un centru comercial din municipiul Deva. Oamenii aflați în interior au observat degajări mari de fum și au început să părăsească imobilul. Aproximativ 310 persoane au fost evacuate sau au reușit să iasă singure din clădire. O persoană a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Zece persoane, evacuate de pompieri

Pompierii au intervenit imediat pentru protejarea celor aflați în interiorul complexului. Zece persoane au fost evacuate de echipele de intervenție. Alte aproximativ 300 de persoane s-au autoevacuat înainte ca situația să se agraveze. Persoana care a suferit atacul de panică a primit îngrijiri medicale la fața locului, conform presei locale.

Intervenția continuă în interiorul mall-ului

La mall au intervenit echipaje de pompieri din Deva și Hunedoara. Pentru această misiune au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. La fața locului a ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii continuă operațiunile pentru stingerea incendiului și evacuarea fumului, urmând ca ulterior să stabilească de unde a pornit focul.

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