Furtună puternică la Brașov și Sânpetru: copaci căzuți peste mașini, drumuri blocate și garaje inundate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 07:42

O furtună puternică a provocat mai multe pagube în municipiul Brașov și în localitatea Sânpetru, unde pompierii au fost chemați să intervină în mai multe zone. Vijelia a doborât copaci, a avariat cel puțin un autoturism și a dus la inundarea unor garaje. Până în acest moment nu au fost raportate victime. Echipajele ISU Brașov au fost mobilizate pentru îndepărtarea arborilor și evacuarea apei din zonele afectate.

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