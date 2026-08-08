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Locale· 2 min citire
Furtună puternică la Brașov și Sânpetru: copaci căzuți peste mașini, drumuri blocate și garaje inundate
Furtună în Brașov
O furtună puternică a provocat mai multe pagube în municipiul Brașov și în localitatea Sânpetru, unde pompierii au fost chemați să intervină în mai multe zone. Vijelia a doborât copaci, a avariat cel puțin un autoturism și a dus la inundarea unor garaje. Până în acest moment nu au fost raportate victime. Echipajele ISU Brașov au fost mobilizate pentru îndepărtarea arborilor și evacuarea apei din zonele afectate.
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