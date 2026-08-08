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Furtună puternică la Brașov și Sânpetru: copaci căzuți peste mașini, drumuri blocate și garaje inundate

Furtună în Brașov

Furtună în Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 07:42

O furtună puternică a provocat mai multe pagube în municipiul Brașov și în localitatea Sânpetru, unde pompierii au fost chemați să intervină în mai multe zone. Vijelia a doborât copaci, a avariat cel puțin un autoturism și a dus la inundarea unor garaje. Până în acest moment nu au fost raportate victime. Echipajele ISU Brașov au fost mobilizate pentru îndepărtarea arborilor și evacuarea apei din zonele afectate.

Un brad a căzut peste o mașină în Brașov

Pe strada Tudor Vladimirescu, un brad a căzut peste un autoturism, fără ca vreo persoană să fie rănită. La fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție cu o autospecială de stingere. O situație asemănătoare a fost raportată și pe strada Aurel Vlaicu, unde un alt brad a căzut pe partea carosabilă. Nici în acest caz nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au intervenit pentru degajarea zonei.

Probleme au apărut și pe strada Temeliei, unde mai multe garaje au fost inundate în urma precipitațiilor abundente. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere pentru evacuarea apei. În localitatea Sânpetru, echipajele au fost solicitate pentru îndepărtarea unor copaci căzuți în urma fenomenelor meteorologice. Și în această zonă a fost trimis un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere.

Pompierii îi sfătuiesc pe oameni să evite zonele periculoase

Reprezentanții ISU Brașov au anunțat că pompierii militari rămân mobilizați și pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență provocate de vremea severă. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare și să evite zonele inundate. Recomandările vizează și locurile în care există riscul căderii unor elemente.

„Pompierii militari rămân mobilizați și pregătiți să intervină pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase. Recomandăm cetățenilor să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor severe, să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare și să evite zonele inundate sau în care există pericolul căderii unor elemente”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

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