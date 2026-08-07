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Furtună puternică în Sibiu.Vântul a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste mai multe mașini-VIDEO

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:04

O furtună puternică a măturat vineri municipiul Sibiu, unde acoperișul unui bloc de pe strada Valea Aurie a fost smuls de rafalele de vânt și aruncat peste mai multe autoturisme parcate, provocând pagube materiale importante.

Nu au fost înregistrate victime

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime, fiind consemnate doar pagube materiale. Pompierii au acționat pentru asigurarea zonei și îndepărtarea elementelor de acoperiș desprinse, astfel încât să fie eliminat orice pericol pentru locuitori și participanții la trafic.

”ISU Sibiu intervine pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu unde acoperișul unui bloc a căzut pe mai multe autoturisme parcate.

La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție.

Din fericire nu sunt înregistrate victime, doar pagube materiale”, a transmis purtatorul de cuvânt al ISU Sibiu, Lt. Andreea Ștefan.

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