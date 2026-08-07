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Locale· 1 min citire
Furtună puternică în Sibiu.Vântul a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste mai multe mașini-VIDEO
FOTO: ISU Sibiu
O furtună puternică a măturat vineri municipiul Sibiu, unde acoperișul unui bloc de pe strada Valea Aurie a fost smuls de rafalele de vânt și aruncat peste mai multe autoturisme parcate, provocând pagube materiale importante.
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