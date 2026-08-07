Furtună puternică în Sibiu.Vântul a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste mai multe mașini-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:04

O furtună puternică a măturat vineri municipiul Sibiu, unde acoperișul unui bloc de pe strada Valea Aurie a fost smuls de rafalele de vânt și aruncat peste mai multe autoturisme parcate, provocând pagube materiale importante.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre SibiuvântFurtuna